“Café con aroma de mujer”, protagonizado por Laura Londoño y William Levy, es la telenovela colombiana que está triunfando en Netflix. Si bien el tema principal es la historia de amor de Sebastián Vallejo y La Gaviota, la ficción también intenta hablar sobre problemas sociales como la inmigración venezolana a Colombia o los obstáculos que sufren los trabajadores del café, dos situaciones que vivió Dailyn Valdieso, actriz que interpreta a “La Maracucha”.

En un inicio “Café con aroma de mujer” tuvo una acogida tibia cuando debutó por las cadenas de RCN y Telemundo en mayo de 2021, pero su aparición en Netflix ha generado que la ficción se convierta en la favorita del público en América Latina, Estados Unidos y España, donde es uno de los títulos más vistos.

Además de los actores protagonistas, “Café con aroma de mujer” nos ha permitido conocer nuevos actores como Dailyn Valdivieso -La Maracucha en la ficción-, quien llegó de Caracas a Bogotá en busca de nuevas oportunidades laborales, tal y como sucede con su personaje. En la vida real, la intérprete logró encontrar trabajo en la actuación y en el mundo del café.

“Café con aroma de mujer“ se estrenó en Netflix el 29 de diciembre de 2021 (Foto: RCN)

DAILYN VALDIESO, LA ACTRIZ DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER” QUE SE DEDICA AL NEGOCIO CAFETERO EN LA VIDA REAL

La actriz venezolana Dailyn Valdivieso interpreta a “La Maracucha” en la nueva versión de “Café con aroma de mujer”, telenovela colombiana que es todo un éxito en Netflix. La joven llegó de Caracas a Bogotá en busca de nuevas oportunidades laborales, tal y como sucede con su personaje en la ficción.

“Mi personaje es una venezolana que vino a Colombia en búsqueda de nuevas posibilidades, de cómo ahorita tiene esa posibilidad. Me tiene contenta poder hablar de esa gente como yo, trabajadora, que viene a buscar una mejor calidad de vida, a cumplir sus sueños. Gente chévere, que viene a compartir sus arepas, sus comidas, sus cosas. Así es el personaje de esta novela”, comentó Valdivieso en el programa “Mis amigos, los migrantes” en el 2021.

Dailyn Valdivieso reconoce que en Colombia encontró un lugar para salir adelante. “Acá hay posibilidades. En Colombia incluso he aprendido a ser independiente y a valerme sola”, explicó la actriz, en 2021, según el portal Minuto.

Según sus propias palabras, al instalarse en Bogotá -y terminar su fugaz romance con el irlandés-, Valdivieso comenzó a trabajar en un teatro a cambio de un lugar para dormir.

Aunque en un inicio fue difícil abrirse paso en el mundo de la actuación, de a poco, las cosas comenzaron a mejorar y, de acuerdo con la web de su representante, hoy Dailyn es una actriz polifacética, capaz de imitar seis acentos, destacar en cinco deportes -como la natación y el ciclismo- y bailar 10 disciplinas distintas.

Aunque la venezolana también dedica su tiempo a otro trabajo que no tiene que ver con la actuación. Se trata de un emprendimiento cafetero, llamado “Andariega Bici Café”, en el que Dailyn Valdivieso y una amiga ofrecen “el café que te mereces”.

“Tengo una socia que se llama Ángela, que viene de una familia cafetera, y queríamos hacer algo, porque a mí siempre me han gustado los negocios. Comenzamos con los churros. Pero a mí no me gustaba el tema del azúcar y pensamos ‘entonces café’. Y, desde ese momento, empecé a meterme en ese mundo, fui al campo cafetero y luego empecé con la parte creativa”, contó Valdivieso, hace nueve meses, al youtuber Ángel Mota.

“Nuestro emprendimiento es un triciclo, con el que vamos a eventos o ferias y, ahorita con lo de la pandemia, empezamos a vender una cosa que se llama ‘tintico de bolsillo’, que es como el nuevo producto. Es una taza que te la llevas a cualquier lugar y tienes un café de buena calidad”, agregó.