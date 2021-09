¿Qué pasó entre Luces Velásquez y William Levy? La recordada Bertha de “Yo soy Betty, la fea” formó parte del elenco de la nueva versión de “Café con aroma de mujer”, la exitosa telenovela colombiana. Ahora, la producción fue protagonizada por Carmen Villalobos y Levy. Luces contó que una impresionante anécdota de la primera vez que conoció al actor de origen cubano y su reacción cuando le dijo al galán que no lo conocía ni su trabajo en la televisión.

Velásquez formó parte del remake de la recordada producción televisiva y, en esta oportunidad, dio vida a Julia Vallejo, la madre de Sebastián, el personaje de William Levy.

Por ello, al actriz colombiana de 60 años tuvo un acercamiento con el reconocido galán de telenovelas. En una reciente entrevista, ella admitió que no lo conocía porque no veía producciones mexicana y detalló la expresión que tuvo Levy al escuchar su respuesta.

Lo contado por Luces Velásquez ha dado mucha información sobre la real personalidad de Levy, lo que ha sido comentado por los seguidores del artista de origen cubano y ha dejado sorprendido a más de un seguidores de “Café con aroma de mujer”, la historia que llegó a su fin en setiembre.

Luces Velásquez es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana. Su papel de Bertha en Yo soy Betty, la fea, se quedó grabado en la memoria de millones de fans (Foto: RCN)

¿CÓMO SE CONOCIERON LUCES VELÁSQUEZ Y WILLIAM LEVY?

Luces Velásquez, conocida sobre todo por su papel de Bertha en “Yo soy Betty, la fea”, dijo que conoció por primera vez a William Levy cuando arrancaron las grabaciones de “Café con aroma de mujer”. El elenco se reunió en el Eje Cafetero y, por los protocolos de la pandemia del COVID-19, estuvieron aislados y a ella le tocó sentarse con el galán.

Ella, sin embargo, no lo conocía, lo que sorprendió a Levy cuando se presentó en se entonces. “Él llegó, se sentó conmigo, se presentó y tal y entonces me dijo: ‘¿Tú sabes quién soy yo?, ¿tú me conoces?, ¿conoces mi trayectoria?’. Y yo lo miré así y le dije: ‘No tengo ni idea quién es usted’. Entonces me dijo: ‘¿Cómo así que no sabes?’. Le dije: ‘No’. ‘¿No has visto nada de lo que hago?’. Le dije: ‘No, yo no veo telenovelas mexicanas, yo no sé quién es usted’”, reveló en una entrevista con el periodista Fernando Fabián Sarmiento.

Entonces, la reacción de Levy fue lo que más sorprendió a Luces, porque no se comportó como un divo, sino que la invitó a seguir conversando. “Entonces me dijo: ‘¿Nos tomamos un café y hablamos?’. Y yo le dije: ‘Claro, mi amor’. (...) Él no se sentó a hablar conmigo sobre su fama y su reconocimiento y demás, sino que me contó su vida desde Cuba, desde que era niño, de la miseria que había vivido, de las dificultades que vivió en Miami cuando llegó”, agregó Velásquez.

¿CÓMO ES WILLIAM LEVY SEGÚN LUCES VELÁSQUEZ?

De esta manera, la actriz colombiana resaltó la actitud del galán de telenovelas, su humildad y su forma de presentarse frente a las personas que, increíblemente, no lo han visto en televisión.

“Me pareció que era un ser humano maravilloso y encantador. Y realmente lo quiero mucho. (...) Quedó super adoptado de mi parte. Conmigo fue super respetuoso. Nunca llegó a mis escenas sin que se las supiera, siempre estaba preparado, hicimos grandes escenas con él creo”, dijo la artista experimentada.

Aclaró que nunca tuvo problemas para trabajar con él y que su comportamiento fue similar con los otros colegas y colaboradores del remake de “Café con aroma de mujer”. “Un tipo supremamente generoso con todo el equipo técnico. Él siempre tenía para dar, para ofrecer. Nunca se las dio de divo, jamás. (...) Podía haberlo hecho de otra manera, pero no, fue muy generoso, muy sencillo y se acopló con todo el equipo”, explicó.

William Levy fue uno de los presentadores de los Premios Billboard (Foto: BLMA 2021 TELEMUNDO)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

La telenovela colombiana “Café con aroma de mujer”, que apareció en RCN Televisión, tuvo una temporada y, en total, 92 episodios. La producción es un remake de la exitosa producción homónima de 1994, escrita por Fernando Gaitán, el creador de “Yo soy Betty, la fea”, y tuvo su emisión entre el 10 de mayo y 24 de setiembre de 2021.