Qué duda cabe que Luis Miguel fue, es y seguirá siendo un rompecorazones, no solo dentro sino también fuera de los escenarios. Y es que además de las letras de sus canciones, que cautivaron a millones de seguidores, su galantería y atractivo físico enamoraron a más de una; sin embargo, ¿sabías que hubo famosas que se dieron el lujo de rechazarlo?

Sí, así como lo leíste, aunque muchas mujeres ansiaban que el ‘Sol de México’ se fijara en ellas, varias personalidades decidieron decirle que “no”. A continuación, te contamos quiénes son.

ANDREA LEGARRETA

La conductora inició una carrera desde muy joven y supo aprovechar cada oportunidad hasta ser una de las principales caras de Televisa (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

Andrea Legarreta es una de las mujeres que Luis Miguel intentó conquistar. Si bien, la conductora de “Hoy” contó que cuando era adolescente se convirtió en su amor platónico, jamás tuvo un acercamiento con él, pero años después coincidieron en varios eventos públicos hasta que una vez se encontraron en un restaurante en Acapulco. En aquella ocasión, el intérprete de “La incondicional” se acercó a su mesa a saludarla, al igual que su familia y sostuvieron un breve diálogo; después, él retornó a su sitio.

Cuando ella se retiró del restaurante, se acercó una persona del equipo de seguridad del ‘Sol de México’ para invitarla a una cena en la casa de artista. A pesar de que se vio tentada a aceptar, decidió rechazar la invitación porque tenía novio. Poco tiempo después, se arrepintió, ya que terminó con su pareja porque descubrió una infidelidad.

“Sí me arrepentí, me arrepentí con el paso de los años porque yo tenía novio, Eduardo, duré con él como siete años y cacho, una vida y entonces yo lo quería mucho. Dije: ‘¿Por qué voy a salir?’, aunque sea a cenar, ya después quién sabe qué, pero aclaro, no te digo que me haya propuesto nada Luis Miguel, para que no se malinterprete”, contó en una plática con Adela Micha en abril de 2018.

PATRICIA MANTEROLA

Ella no deja de deslumbrar a sus seguidores a través de sus publicaciones en su cuenta de Intagram. (Foto: Patricia Manterola / Instagram)

Patricia Manterola es la cantante que rechazó a Luis Miguel. Ellos se conocieron en el Festival Acapulco y debido a que el intérprete de “Hasta que me olvides” quedó tan prendado de su belleza, comenzó a cortejarla. Si bien, en un primer momento le pidió su número de teléfono para poder estar en contacto, ella no se lo otorgó y su encuentro quedó ahí.

Pero años después volvieron a coincidir. “Su mánager me dice: ‘Oye Patty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar’ (…). Subo a saludarlo en el avión, super caballeroso, super lindo. Me dice: ‘¿Ahora sí me vas a dar tu teléfono?’ y le dije: ‘Ahora sí te lo voy a dar’. Le di mi teléfono y fue la primera vez que salimos a cenar”, contó.

Para ese entonces, ella se había distanciado de Xavier Ortiz, también miembro de Garibaldi, con el que había tenido una relación, pero cuando este se enteró, le pidió que regresen, algo que hizo y se convertiría en su esposo con el que estuvo casada por cinco años.

CARMEN CAMPUZANO

La modelo ha aparecido en la portada de la revista Vogue tres veces y ganó varios premios de modelaje. (Foto: Carmen Campuzano / Instagram)

Carmen Campuzano es la supermodelo mexicana y actriz que le dijo “no” a Luis Miguel. En una entrevista a El Universal contó por qué no aceptó tener algo más que una simple amistad con el intérprete de “Culpable o no”.

Según narró, ella fue invitada a protagonizar el video “La media vuelta”, pero la rechazó. “El día de la grabación me estuvieron hablando varias veces para que fuera. Me decían: ‘Pero si es con Luis Miguel”, manifestó.

Ella no dudó y les contestó: “Pero yo soy la ‘Luis Miguel de las modelos’”. Ella comentó que ambos se conocían desde muy jóvenes, pero no se dio nada porque cuando hubo oportunidad, ella estaba con alguien o él era el que tenía pareja.

ALEJANDRA ÁVALOS

La actriz rechazó a Luis Miguel porque valoraba más su amistad (Foto: Alejandra Ávalos / Instagram)

Alejandra Ávalos no solo conquistó a los televidentes por sus participaciones en diversas telenovelas, sino también al cantante, que no dudó en tratar de conqistarla.

En una conversación con Gustavo Adolfo Infante, en febrero de 2020, la también cantante contó que prefirió rechazarlo porque no quería destruir la amistad que habían construido.

“Yo era muy reticente porque yo no quería andar con Luis Miguel, yo quería tenerlo de amigo para toda mi vida, a mí me gustaba él como amigo y yo le gustaba a él como pareja o como romance”, indicó.

YOLANDA VENTURA

Ella también cautivó con su belleza a Luis Miguel (Foto: Yolanda Ventura / Instagram)

Yolanda Ventura es otra de las famosas que no quiso involucrarse con el intérprete de “Ahora te puedes marchar”.

“Luis Miguel quiso cenar conmigo y yo le dije que ‘no’. Vaya, ni un besito le di”, comentó la artista de Parchís, de origen español.

¿Sus razones? El ‘Sol de México’ era su menor. “Creo que tiene un año o un año y medio más chico que yo y a esa edad se nota mucho esa diferencia (...), entonces a mí me gustaban los de Los Chamos o así, pero no Luis Miguel”, le dijo en una entrevista a Aurora del Valle este 2022.