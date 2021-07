Vivió un drama. El rapero mexicano, C-Kan ha revelado cómo fue que su hermano ha sido asesinado. El artista contó la versión real de los hechos que llevó a la muerte a Juan Daniel Maldonado Ramos, alias Ruff. Aquí te contamos otros detalles del hecho que ha estado en boca de todos en los últimos días.

A través de su cuenta oficial de Instagram, José Luis Maldonado Ramos, más conocido C-Kan dio por menores de lo que fue la muerte de su familiar, el pasado martes 13 de julio. En este espacio, Maldonado Ramos confesó que finalmente fueron unos balazos por la espalda lo que terminó con la vida de Ruff.

¿CÓMO MURIÓ EL HERMANO DE C-KAN?

“Estábamos en un partido de fútbol. No fue en su barrio, no fue en la Cancha 98, no fue un balazo en la cabeza, no fue un balazo en el pecho. Fue en otro lado, en su barrio era intocable, en su barrio lo amaban (…) le tiraron por la espalda, cuando ya nos íbamos, cuando nos retirábamos nos tiraron por la espalda”, contó el intérprete de “El Pasado Está Olvidado”.

Hasta entonces, C-Kan se había mantenido al margen y prefería no hablar del tema. Sin embargo, en esta ocasión en la transmisión que hizo en su cuenta dejó ver su real sentir soltando inclusive algunas lágrimas.

En tanto, C-Kan trató de explicar a sus seguidores que no tuvo el valor para dar la cara, pues prefirió reflexionar y rezar por el alma de su hermano. “¿Que por qué no me he pronunciado por lo que pasó? Yo creo que cuando alguien se muere ya no tiene redes sociales ni Instagram ni nada ¿verdad? Toca decírselo a él, toca rezarle a él, toca creer que te están escuchando para situar todas esas cosas que quieres decir”, afirmó.

El cantante, natural de Guadalajara también destacó que una de las cosas que más le preocupa ahora es los tres hijos que deja su hermano. “Se llevaron al mejor hermano que Dios pudo haber puesto en este mundo, y eso duele bien cabrón. Se llevaron un vato con un chingo de sueños, con tres morritos que son mis sobrinos, que tienen su misma cara”, dijo.

Finalmente, C-Kan decidió enviarle un mensaje a todos aquellos que se han burlado de él ante la pérdida de su hermano Ruff: “A toda la gente que ha encontrado en este momento una razón para burlarse de mí, de mi persona, de la memoria de mi hermano, les deseo de todo corazón, con el alma, con el corazón en la mano, a todos los que han tenido oportunidad en estos instantes de burlarse, que Dios nunca les permita sentir lo que se siente perder a una persona como él”.

Hasta el momento las autoridades de Jalisco, ciudad donde falleció el hermano de C-Kan, no se han pronunciado. El rapero aseguró que mostrará a su público la producción discográfica que Ruff, también cantante, llegó a grabar. “Teníamos muchas rolas juntos, cada que me suba a un escenario le voy a hacer un homenaje. Le voy a hacer un mural en la cancha que era su barrio y les voy a decir que recen por él”, expresó.

¿QUIÉN ES C-KAN?

José Luis Maldonado, conocido como C-Kan, es un rapero mexicano, nacido en la “Perla Tapatía”, es uno de los talentos del género más destacado en México. Entre sus principales logros destacan ser el primer cantante de rap en conseguir más de 100 millones de reproducciones en una de sus canciones: “Vuelve”.

A diferencia de otras colaboraciones, el rapero apuesta por los temas alejados de la violencia y las drogas, fusionando su estilo y con el regional mexicano.

¿QUIÉN ERA RUFF, EL HERMANO DEL RAPERO C-KAN?

Juan Daniel Maldonado Ramos, hermano del reconocido rapero mexicano C-Kan, era conocido como Ruff y también se dedicaba a rapear, en algunas ocasiones ha grabado videos y dado entrevistas junto a su hermano.

Ruff y C-kan iniciaron su carrera juntos a comienzos del 2000, pero luego cada quién siguió su camino en el mundo de la música.