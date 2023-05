BTS tendrá una serie basada en el universo que crearon en el 2015 con el estreno del álbum “The most beautiful moment in Life pt.1″, la cual aún no tiene fecha de estreno.

En el 2020 Big Hit la productora de BTS confirmó la realización del k-drama que tiene como base la historia principal de BTS.

“Youth” es el nombre de este k-drama que esta basado en el Universo de BTS.

¿Qué es el Universo de BTS?

El Universo de BTS es una historia que se ve representada en los videoclips, cortos y notas en la presentación del álbum “The most beautiful moment in Life pt.1″ del 2015 o conocido como la era de HYYH.

¿Quiénes son los actores de “Youth”?

Se adelanto que si bien la historia de “Youth” es sobre BTS los protagonistas del k-drama no llevarán los nombres de los integrantes. Ademarse sabe quienes serán los actores que serán parte del elenco.

Seo Ji Hoon, interpretará a Jin

Noh Jong Hyun, interpretará a SUGA

Ahn Ji Ho, interpretará a J-Hope

Seo Young Joo, interpretará a RM

Kim Yoon Woo, interpretará a Jimin

Jung Woo Jin, interpretará a V

Jeon Jin Seo, interpretará a Jungkook

¿Qué se ve en el trailer de “Youth”?

En el trailer, se puede escuchar la canción Euphoria del álbum “Love Yourself: Answer” cantada por Jungkook.

Algunas de las frases que se escuchan en el trailer son: Espero que nos quedemos juntos”, “No quiero que ninguno de los siete falte”, “No puedo imaginar irme”, “Siento que estoy siendo descartado otra vez”, “Si me dejas contar lo que pasó ese día”, “No cargues con todo eso en tu corazón”.

Según se sabe este k-drama es una de las producciones con mayor presupuesto en la historia de las series coreanas.