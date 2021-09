La famosa banda coreana que ha cautivado al mundo entero con su increíble música, BTS o ‘’Bangtan Boys’', está conformada por los cantantes V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope; sin embargo, mucho se habla sobre la existencia de una voz femenina que pocos reconocen como la octava integrante.

Antes de debutar en el 2013, por la agrupación pasaron diversos músicos hasta que finalmente quedaron sus siete miembros actuales. Entre los cantantes que salieron del grupo o pensaron en hacerlo está J-Hope; así como, hubo otro artista al que no le fue fácil ingresar a la boy band, Jimin, quien tuvo que probar su talento en varias oportunidades.

Por otro lado, algunos raperos intentaron ocupar el lugar de RM y Suga, pero en el camino optaron por retirarse. A continuación, descubre quién es la integrante número ocho de la banda más famosa de K-Pop.

Algunos raperos intentaron ocupar el lugar de RM y Suga, pero en el camino optaron por retirarse (Foto: IMDB)

¿QUIÉN ES LA OCTAVA INTEGRANTE?

La misteriosa mujer que ha sido fundamental en la creación de los álbumes de BTS y ha deleitado con su voz en diversas canciones no es otra que Park Soo Hyun, mejor conocida como Adora. La joven artista coreana es una compositora y, desde 2016, es la única productora mujer de Big Hit, siendo recluida a través de la audición “2016 Next New Creator”.

SU DEBÚT FRUSTRADO

Soo Hyun tenía en sus planes debutar con el grupo femenino The Ark, de la agencia Music K Entertainment; sin embargo, esto se vio frustrado cuando cancelaron la presentación. Una luz se prendió al final del túnel cuando la agencia de BTS le informó que sería parte de su equipo, y desde ese momento forma parte de la agrupación, componiendo canciones y cantando junto a los jóvenes en temas como “Serentipity”, “Euphoria”, entre otros.

NO HAN COMPARTIDO ESCENARIOS PÚBLICOS

Si bien no ha realizado performances con la banda, Park es quien canta el coro de sus temas y muchas integrantes del Army la han podido reconocer en los diversos álbumes de la boyband, por lo que muchos la consideran como la octava cantante de BTS.