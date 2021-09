El querido cantante de la famosa banda coreana “BTS” Agust D, más conocido como Suga, brindó grandes revelaciones en una entrevista para la reconocida revista Rolling Stone. Allí el músico de 28 años habló sobre sus batallas internas y el por qué sus padres se negaron a brindarle su apoyo cuando empezaba a hacerse un camino en el mundo musical.

Debido a ser uno de los integrantes de la ‘boy band’ que se ha dedicado a escribir muchas de las canciones, tiene una vasta experiencia que proviene de un lugar muy profundo y algo oscuro. Tras el lanzamiento de su mixtape debut ‘Agust D’ en 2016, Suga se retiró del foco de atención, dejando temporalmente a un lado la vitrina que tenía por ser un ícono del K-pop, y tocó fondo.

El rapero se sumergió en la oscura realidad de su depresión y el tratamiento psiquiátrico que buscaba. Afortunadamente cuenta con el apoyo de su legión de fans, conocidas internacionalmente como ‘ARMY’, quienes le han hecho saber que no está solo y le agradecen por hacer temas donde expresa libremente sus emociones, lo que los hace sentirse completamente identificados.

SUGA HABLA SOBRE SU DEPRESIÓN

Agus D dijo estar cómodo en este momento, pero asegura que este tipo de emociones negativas van y vienen sin previo aviso; sin embargo, asegura que escuchar los comentarios de sus seguidores sobre cómo su música los hace sentir reconfortados o les da consuelo, lo hace sentirse bien:

“Es muy alentador. Creo que, para cualquiera, estas emociones no son algo que debe ocultarse. Deben ser discutidos y expresados. Cualesquiera que sean las emociones que pueda estar sintiendo, siempre estoy listo para expresarlas ahora, como lo estaba antes “.

Suga expresa su sentir, lo bueno y malo, en “First Love”, la canción en solitario que ha lanzado en el segundo álbum de BTS “Wings”.

¿POR QUÉ SUS PADRES NO LO APOYABAN?

Los progenitores del artista no estuvieron de acuerdo con el hecho de que se dedicara a la música a través del rap, llegando a romper las hojas donde componía sus canciones por ser un género de música que desconocían. Pero esto solo le sirvió de motivación a Suga, quien continuó produciendo más canciones con el fin de demostrarles que tenía el talento necesario para destacar en la música con el estilo que tanto le gustaba.

“Son una generación diferente a mí, y nunca escucharon rap; no era parte de la música que escuchaban. Así que es natural que estuvieran en contra de lo que estaba haciendo. Y, por supuesto, ser músico también es una profesión muy inestable. Así que puedo entender perfectamente por qué mis padres estaban en contra de lo que estaba haciendo. Pero creo que eso me motivó o me ayudó a trabajar más duro porque había algo que ahora tenía que demostrar.. Tuve que demostrarles a mis padres que era posible. Así que me impulsó y me motivó a trabajar aún más duro“.

¿CUÁNTO CUESTA UN CONCIERTO PRIVADO DE BTS?

Si alguien desea contratarlos para un concierto privado o para su fiesta de cumpleaños debe tener en cuenta que el costo es elevado teniendo en cuenta que durante sus presentaciones en distintas partes del mundo los locales se llenan por completo.

Es así que según medios coreanos, en 2017, el grupo BTS tenía un costo de 900 millones de wones, lo que equivale a unos 800 mil dólares.

Pero el precio no quedó aquí, pues, poco después la cifra incrementaría a al billón de won; es decir, 929 mil dólares, aunque debido a su fama superaron el millón de dólares.

