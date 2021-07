Britney Spears sigue luchando por su libertad. Después de que la estrella pop estremeció al mundo con sus declaraciones en las que calificó como “abusiva” la tutela de su padre, Jamie Spears; un juez ha rechazado la solicitud de la cantante. Es decir, su progenitor seguirá siendo su tutor legal.

La semana pasada, la cantante testificó de modo virtual ante una corte de Los Ángeles en el marco de una audiencia sobre la gestión de sus asuntos comerciales y personales. En sus declaraciones, Spears expresó su deseo de que la tutela bajo la que se encuentra desde hace 13 años termine, pues considera que es “abusiva”.

Tras estas inquietantes declaraciones, Jamie Spears ha pedido a los juzgados de Los Ángeles (EE UU) que investiguen las denuncias formuladas por la cantante en su declaración ante el tribunal. El progenitor de la artista reveló que no tiene comunicación con su hija y culpa de toda esta situación a la otra tutora legal de Britney Spears, Jodi Montgomery.

JAMIE SPEARS RESPONDE A LAS DECLARACIONES DE SU HIJA

Jamie Spears salió a responderle a su hija Britney Spears y negó que le haya quitado la libertad, e incluso su derecho a casarse. Pidió que se investiguen las denuncias formuladas por la cantante y señaló como culpable de todo a su sucesor: Jodi Montgomery.

A pesar de que el padre de la cantante ha ejercido como su tutor legal desde 2008, en otoño de 2019 la Corte de Los Ángeles designó a la abogada Jodi Montgomery como tutora temporal sobre los aspectos personales de la cantante, después de que Jamie de apartó temporalmente por problemas de salud.

Luego, en una audiencia realizada en 2020, el abogado de Britney Spears solicitó que Montogomery continuara ejerciendo ese papel, ya que la cantante expresó su “fuerte oposición” a que su padre volviera a controlar las decisiones de su vida privada y pública.

En la actualidad, la tutela de Britney Spears legal está divida en dos partes: la personal, supervisada aún por Montogomery, y la financiera, sobre la que el padre aún ejerce control junto a un fondo de inversión.

Jamie Spears afirma que la persona responsable de todo lo que está pasando Britney Spears es Jodi Montgomery. Según los documentos legales revisados por el portal TMZ, “la Sra. Montgomery ha estado completamente a cargo del cuidado personal y el tratamiento médico diario de la Sra. Spears, y la Sra. Montgomery ha tomado todas las decisiones relacionadas con esos asuntos”.

De esta manera, Jamie Spears quiere probar que él no tiene nada que ver con la prohibición de que Britney se case o tenga un bebé, la culpa es Jodi Montgomery. De hecho, Jamie dice que consintió el matrimonio de Britney cuando se comprometió con Jason Trawick en 2011, pero, la pareja terminó.

LAS DECLARACIONES DE BRITNEY SPEARS

Durante los 23 minutos que Spears testificó ante una audiencia de Estados Unidos, reveló detalles personales que no se conocían previamente.

“Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz (...) Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir”, declaró Spears, según informó la cadena CNN. “Solo quiero recuperar mi vida”, aseguró.

También pidió que se le removiera un dispositivo intrauterino para optar por la opción de tener más hijos. “Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos”, declaró.

“Así que básicamente esta tutela me está perjudicando más que beneficiándome. Me merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida”, sentenció.

Como se sabe, sus finanzas y asuntos personales han sido administrados en gran medida por su padre Jamie Spears desde su crisis nerviosa pública hace más de una década, lo que llevó a miles de fanáticos a lanzar la campaña en línea #FreeBritney (Liberen a Britney).