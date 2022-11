El acceso universal a una educación superior de calidad es un componente sumamente importante del desarrollo social y económico de las comunidades pues genera más oportunidades de crecimiento para los grupos más desfavorecidos de la sociedad.

Sin embargo, el acceso a la educación superior parece seguir siendo un privilegio para las mayorías, según UNESCO, menos del 30% de los estudiantes de secundaria acceden a educación superior.

Parte del problema en el Perú es que no hay universidades licenciadas en todas las regiones del país, especialmente en aquellas de menores recursos, en estas comunidades la brecha de acceso no es únicamente económica sino geográfica. La Universidad Continental, líder en educación a distancia en el país, viene impulsando la educación en modalidades remota e híbrida que permitan que los estudiantes no deban viajar ni cambiar de residencia para acceder a educación superior de calidad.

Emma Barrios, vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital de la Universidad Continental, comenta que en esa casa de estudios los cursos a distancia se diseñan con una guía de aprendizaje que permite que cada estudiante avance a su ritmo y en su tiempo, con asesoría del docente, aulas interactivas y profesores y mentores que los acompañan.

Desde la Universidad de Piura también vienen implementando la educación a distancia, Susana Vegas, vicerrectora académica, comenta que la pandemia ha servido como un acelerador en la implementación de la educación remota, “se ha vencido la inercia y hemos evidenciado las bondades que tienen la educación digital o a distancia. Sin embargo, para que pueda rendir frutos y lograr los aprendizajes esperados, se necesita una preparación adecuada de los docentes y estudiantes”.

Dr. Jorge Ortiz, vicerrector académico de la Universidad Privada Norbert Wiener, agrega en esa misma línea que la adaptación a las modalidades remotas no solamente pasa por la tecnología, sino que debe realizarse a través de la virtualización de las asignaturas, la simulación de sesiones prácticas en entornos de realidad virtual o aumentada, laboratorios en la nube, etc., que permiten alcanzar los mismos objetivos académicos que los entornos presenciales.

Pese a que las tasas de deserción de los estudiantes de educación superior en el Perú se han reducido, éstas no han dejado de ser un problema que merece toda la atención de las universidades.

La Universidad de Piura cuenta además con un Departamento Psicopedagógico que está abocado a la atención de alumnos con talleres preventivos para estudiantes y conferencias para que los docentes tengan una mejor comprensión de sus alumnos en un contexto postpandemia. Cuentan además con actividades deportivas, artísticas y de voluntariado que permiten ayudar a mejorar la salud mental de sus estudiantes.

Gran parte de la deserción en la educación superior pasa también por problemas económicos, es por ello que la Universidad Privada Norbert Wiener viene ofreciendo becas y facilidades de pago para todos sus estudiantes desde que se inició la emergencia sanitaria, así como también cuenta con un área dedicada a orientar a sus alumnos en la postulación y acceso a becas y créditos de PRONABEC, la Fundación Hipólito Unanue y el programa MIBECA de Fondo Empleo. En el 2022, otorgaron un total de 456 becas, que representaron un apoyo económico de S/. 826,345.00 soles para sus estudiantes.

La Universidad de Piura ha implementado una estrategia similar: la beca Piura 450, para egresados destacados de colegios públicos y privados, que cubre toda la educación de pregrado e idiomas, incluyendo el proceso de preparación de tesis, sustentación y titulación.

La Universidad Continental detectó además que muchos de los estudiantes que abandonan su educación superior lo hacen por problemas de adaptación debido a que no desarrollaron en la educación secundaria las competencias necesarias. Es por ello, comenta Emma Barrios, que la universidad brinda a todos sus estudiantes espacios de inducción a la vida universitaria diseñados para cada modalidad de estudios: comunicación escrita y verbal, matemáticas, organización del tiempo, liderazgo, entre otras. Tienen también programas de mentoría y acompañamiento permanente de los profesores.

La Universidad Continental se sirve además de la tecnología de su Digital Learning Center, que cuenta con un programa de analítica de datos e inteligencia artificial que les permite detectar conductas de riesgo en los estudiantes, de modo que puedan intervenir a tiempo y darles el acompañamiento necesario para que no interrumpan sus estudios.