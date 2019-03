‘Black Hole’, el nuevo evento de música electrónica que traerá a KSHMR, Nicky Romero y más

Un nuevo evento de música electrónica se aproxima a la capital. Se trata de ‘Black Hole’, una nueva propuesta de festival que consiste en no solamente una fecha, sino, de hasta cuatro en la cuales se presentarán los actuales referentes del Electronic Dance Music (EDM).

De esta manera, la primera cita será el próximo 6 de abril en el Barranco Arena. El primer invitado para esta fecha será KSHMR , el productor y Dj de raíces hindúes que, desde hace 5 años, se ha convertido en una de las estrellas del electrohouse y bigroom.

Lo que hace diferente a este músico que retorna a Perú tras tres años es la fusión que realiza entre sonidos típicos de la música de la India con beats y samples electrónicos. ¿El resultado? ‘Dharma’, ‘Mandala’ y ‘Shiva’ son algunas de sus producciones que demuestran ello.

La siguiente parada del ‘Black Hole’ será el próximo 31 de mayo y como plato de fondo para este segundo ‘avistamiento’ se ha confirmado el regreso del holandés Nicky Romero, altamente reconocido por la gran trayectoria que posee dentro del progressive house.

Fundador del sello discográfico Protocol Recordigs y autor de clásicos temas dentro de la escena electrónica tales como ‘Toulouse’ o ‘I Could Be The One’ (feat. Avicii), Romero ha sabido distinguirse por la calidad de temas con líricas de alto contenido emocional. ‘Warriors’, ‘The Moment’ o ‘Duality’ certifican su singularidad.

Con estas dos fechas confirmadas, se espera que las dos restantes también sean encabezadas por Dj de talla mundial que se han presentado en importantísimos festivales internacionales como Ultra Music Festival, Tomorrowland o Electric Daysi Carnival.

‘Black Hole’ estará a cargo nuevamente por la productora Vastion, la misma que estuvo al mando de la realización de festivales como Road To Ultra Perú, Holi Festival Of Colours, Safari Electronic Park, entre otros.

