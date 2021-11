Este viernes 26 de noviembre se celebra el Black Friday, una oportunidad que no debes desaprovechar si piensas comprar algo especial y con un super descuento. Como ya llegan las fiestas navideñas, probablemente desplazarte hacia una tienda resulte un plan tedioso. Sin embargo, también puedes adquirir ese producto que tanto quieres de forma virtual, y debes seguir estas recomendaciones para evitar malas experiencias.

Entre enero y abril del 2021, 1,188 denuncias de delitos cibernéticos fueron registrados en la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología - Divindat, de la Policía. Los casos más frecuentes están relacionados al fraude informático y a la suplantación de identidad.

Fabiola Morales, Gerente de División de Procesamiento de Niubiz, brinda algunas recomendaciones para comprar con seguridad en el Black Friday, este 26 de noviembre.

Evita malas experiencias con estas recomendaciones

Por la premura de aprovechar las ofertas que se presentan por el Black Friday, los compradores deciden dejar los datos personales, incluyendo los de su tarjeta, en cualquier página web o aplicación, aunque esta no sea confiable. Lo recomendable es no optar por esta alternativa si tienes dudas de la procedencia y veracidad de lo ofrecido por la página web, siempre tener activados los tokens digitales de tu entidad financiera y además revisar los SMS de confirmación que llegan al celular. Evita dejar contraseñas en bloc de notas o conversaciones. Si a esto sumamos los datos que completan automáticamente en equipos de cómputo de ambientes públicos, el riesgo es mayor. Debes evitar conectarte para hacer compras y administrar sus cuentas personales desde redes de wifi públicas, de lugares como restaurantes, gimnasios o centros comerciales. La información compartida puede ser capturada en poco tiempo por ciberdelincuentes. Cuidado con las páginas suplantadoras. Muchas webs son creadas específicamente para robar información y datos en fechas clave como el Black Friday. Son páginas que se parecen a las originales, por eso asegúrate de escribir correctamente el sitio del comercio en el cual harás tus compras.

En el caso de pagos a través de soluciones de Niubiz, la empresa cuenta con software para prevenir fraudes y suplantaciones de identidad con técnicas predictivas, lo cual fortalece la seguridad para los más de 500 mil comercios afiliados.

En el país, al día se hurtan 2,600 equipos electrónicas, como celulares o tablets, con estos datos personales al alcance de quien los tenga, y la usurpación de las cuentas puede ser inmediata. Las más frecuentes son compras fraudulentas por internet, transferencias de fondos no autorizados, retiros no autorizados o transferencias no autorizadas. En lo que va de este año, Niubiz logró mitigar 5,558 intentos de fraude relacionados con transacciones de comercio electrónico.

