En medio de los retos que plantea la globalización, el cambio climático y pandemia COVID-19, nuevos enfoques de negocio se despliegan para lograr un desarrollo sostenible. Nos referimos a las empresas triple impacto como BioElements, compañía de origen chileno que más allá de perseguir la rentabilidad, aspira a ser una empresa al servicio del mundo girando en torno a tres ejes: valor económico, mirada social e impacto ambiental.

Aquellos negocios que incorporan estos 3 factores se consideran triple impacto o ‘Empresas B’ (b de beneficio), esto último en referencia a la certificación otorgada por ‘B Lab’, una organización estadounidense sin fines de lucro que da respaldo a compañías comprometidas en generar eficiencia y sostenibilidad a través de sus prácticas. BioElements recibió dicha certificación en 2020.

Ignacio Parada, CEO y fundador de BioElements, destacó al respecto que “ya no podemos pensar en hacer negocios solo para ganar dinero. Es muy difícil que una empresa sea exitosa si no tiene el impacto económico, ambiental y social en su ADN. El primero porque se necesita una ganancia para seguir creciendo, el segundo; porque no somos entes aparte del ecosistema, y el tercero; porque necesitas a la sociedad para estar en un todo”, señaló.

En ese sentido, es importante no confundir a las empresas triple impacto con las acciones filantrópicas ni actividades de Responsabilidad Social Empresarial, sino entenderlas como actores claves en el desarrollo de una conciencia ecológica y el bienestar humano, sin descuidar el retorno de la inversión.

Cuidado del ambiente. (Foto: Difusión)





BioElements y su gestión triple impacto

Valor económico

Su gestión económica es eficiente y cuenta con importantes validaciones externas. Recientemente cerró su primera ronda de inversión desde sus inicios, en 2014.

La empresa consiguió US$ 30 millones procedente de Investment Banking BTG Pactual a través de su fondo de impacto ESG. Con este capital espera llevar a cabo su ambicioso plan de crecimiento de 83% en Latinoamérica por medio de sus principales unidades de negocio, con soluciones para el mercado de retail y mercado industrial

Cabe destacar que BioElements también opera en Colombia y en Perú, este último desde 2018. Paralelamente, se buscará fortalecer el área de I+D con el objetivo de garantizar su posición de líder de mercado mediante la innovación continua de su portafolio de productos.

Mirada social

BioElements busca generar soluciones a problemas que afectan a la sociedad apuntando a reducir la contaminación mediante su oferta de plásticos sostenibles.

Por ello, emplean a la Resina Bio que puede ser fácilmente incorporada en cualquier maquinaria de las fábricas de plástico convencional sin tener que realizar grandes inversiones en maquinarias para producir plástico biodegradable.

Además, la empresa ha logrado cooperación mutua con la investigación y la academia. Actualmente, cuenta con el aval científico de la Pontificia Universidad Católica, de Chile; Universidad Nacional Autónoma, de México; Universidad Federal de Río de Janeiro, de Brasil; Universidad Nacional Agraria de la Molina, de Perú. También cuenta con el respaldo internacional de la TUV Austria en compostabilidad y la FDA por sus estándares de inocuidad alimentaria.

Impacto ambiental

La oferta de valor de BioElements significa una oportunidad en medio de la crisis climática y la labor de las empresas de aportar con soluciones sustentables.

Para ello, BioElements desarrolló su innovación, la resina BioE, un biopolímero biobasado que es capaz de integrarse a la economía circular a través del reciclaje orgánico, es decir, que los productos de la compañía tienen el poder de biodegradarse bajo distintas condiciones ambientales: Aeróbica, con presencia de oxígeno, como es el caso del compostaje y Anaeróbica, sin presencia de oxígeno, como es el caso de vertedero o relleno sanitario.

Independientemente bajo qué condición se biodegrade los productos de BioElements, lo importante es que la empresa, logró un avance único en donde los productos vuelven a la naturaleza en condición de alimento y generación de nutrientes en el medio ambiente. Y lo hacen de entre 06 a 20 meses a diferencia del plástico convencional que ocurre en 400 años.