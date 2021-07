La boy band que cautivo hace más de un década a millones de adolescentes estará de regreso con una serie de conciertos que promete traer lo mejor de su repetorio musical. Se trata de ’'Big Time Rush’', la agrupación juvenil conformada por Kendall Schmidt, James Maslow, Carlos Pena y Logan Henderson.

El éxito de la banda surgió tras su programa de televisión, que lleva el mismo nombre, transmitido por Nickelodeon. La serie fue transmitida por primera vez el 28 de noviembre de 2009 y narra las aventuras diarias de cuatro jugadores de hockey que son seleccionados para convertirse en una famosa agrupación musical.

Desde la emisión de su capítulo final en el 2013, fue poco lo que se conocía de los artistas; sin embargo, sus nombres han vuelto a dar que hablar, después de compartir que volverán a las tarimas este fin de año. Si quieres conocer más de la vida de las estrellas, que hasta el día de hoy mantienen una gran amistad, sigue leyendo.

KENDALL SCHMIDT

Antes de ser el líder de la banda, Kendall participó en algunos programas como “Gilmore Girls” ‚”Without a Trace” y “CSI: Miami”. Su encantador personaje en ‘’Big Time Rush’’ se convirtió rápidamente en uno de los favoritos por las fans.

Tras terminar su trabajo en la boy band, regresó a Heffron Drive, el dúo musical que tiene con su mejor amigo Dustin Belt. Ambos ganaron la Competencia Rising Star del iHeart Radio Music Festival en 2018. Schmidt también continuó su trabajo actoral, protagonizando la serie de YouTube “Are You There God? I’m Me Margot” y la adaptación de Nickelodeon TV de “School of Rock”.

JAMES MASLOW

Debutó en la televisión con un pequeño papel en ‘‘iCarly’' y tras el final de su carrera en la banda musical, interpretó a Kevin Mohr en la serie ``Sequestered’’. También participó en “Dancing With the Stars”, quedando en cuarto lugar; y en 2018, se unió al elenco de “Celebrity Big Brother”.

Maslow ha trabajado en diversas películas y series, siendo uno de sus últimos proyectos “Stars Fell on Alabama”. También ha continuado haciendo música y tiene un álbum publicado en 2017, bajo el título “How I Like It”.

CARLOS PENA

Pena inició en el mundo artístico con la serie dramática “ER”. Otros trabajos previos a BTR fueron sus participaciones en “Judging Amy”, “Summerland” y “Manual de Supervivencia Escolar de Ned” de Nickelodeon. Luego de que la banda dejara de actuar, lanzó su primera canción en solitario “Eléctrico”, seguido de “Bésame”.

En los últimos años ha participado en algunos proyectos dentro y fuera de la televisión. En 2014 se casó con su novia Alexa, con quien actualmente tiene dos hermosos hijos. La pareja documenta su vida para el canal de YouTube, LexLovesLos.

LOGAN HENDERSON

Logan empezó su carrera con una pequeña aparición en “Friday Night Lights” y después de que terminó “Big Time Rush” se tomó un tiempo lejos de las pantallas.

En 2017 regresó con su primer sencillo “Sleepwalker”, y en 2018, lanzó una especie de álbum musical llamado “Echoes of Departure and the Endless Street of Dreams”.