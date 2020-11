Giovanni Suárez dio vida a Benito en ‘Pasión de gavilanes’ , una de las telenovelas colombianas más exitosas y populares de Latinoamérica. A 17 años de su estreno, la historia entre las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes sigue cautivando al público, tanto a su audiencia original como a nuevas generaciones.

Así quedó demostrado cuando “Pasión de Gavilanes” formó parte del catálogo de Netflix, donde ocupó los primeros lugares de las producciones más vistas. Y ahora es retrasmitida por el canal Caracol Televisión, logrando una buena respuesta del público. Es por ello que los productores del melodrama anunciaron que la ficción tendrá una segunda temporada.

Uno de los personajes más “insoportables” y divertidos de ‘Pasión de Gavilanes’ es sin duda Benito, el hermano de Leandro y sobrino de Raquel Uribe. El papel fue interpretado por el actor colombiano Giovanni Suárez Forero, quien ha cambiado drásticamente desde el debut de la telenovela.

Giovanni Suárez padece de obesidad, condición que lo ha llevado a tomar todas las medidas de precaución para evitar contagiarse durante la pandemia de coronavirus, ya que pertenece al grupo de alto riesgo. Lamentablemente, dio positivo al COVID-19 y hasta estuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de Bogotá.

El actor de “Pasión de gavilanes” pesaba 150 kilos al comienzo de la pandemia y ahora ha logrado perder varios kilos. A través de Instagram, Giovanni Suárez contó a sus seguidores que, antes de dar positivo para COVID-19, se estuvo cuidando en la alimentación, por lo que bajó 15 kilos.

“Cuando me empecé a cuidar, yo estaba en 150 kilos y dos meses después de eso, bajé a 135 kilos”, explicó Giovanni Suárez en su publicación.

Su cambio físico es evidente en sus fotos y videos. A la fecha su peso es desconocido, ya que días antes de salir de la clínica, tras superar el coronavirus, el actor no dio más detalles al respecto y desde el centro médico solo añadió: “Ni idea cuánto tengo ahora y no me interesa”.