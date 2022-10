Las soluciones de Customer Relationship Management o Gestión de las Relaciones con Clientes , se han convertido en herramientas muy importantes para las instituciones de educación superior, ya que permiten mejorar la calidad del servicio, obteniendo de esta forma satisfacción y fidelidad por parte de los alumnos. El CRM se puede aplicar a los diferentes procesos que tienen las instituciones, ya sea en etapas de admisión o a lo largo de la carrera.

De acuerdo con One to One, empresa que ofrece servicios de consultoría e implementación de CRM, el desafío que tienen las universidades o institutos es consolidar todas las interacciones de los postulantes y alumnos en un único repositorio de información que permita interactuar ordenadamente, clasificadamente y estructuradamente. Este tipo de soluciones se puede usar tanto para los niveles de pregrado como postgrado.

“En el contexto actual, para llegar a ser competitivos en el mercado, debemos incorporar herramientas y soluciones tecnológicas que faciliten los diferentes procesos que tenemos. Contar con un CRM, ayudará a brindar un mejor servicio y experiencia a nuestros diferentes públicos; y, de esta forma, permitirá el crecimiento de la institución”, señala Carmen Vargas, directora comercial de One to One.

Entre los principales beneficios que tienen las instituciones educativas que han incorporado soluciones de CRM a sus procesos, se pudo identificar los siguientes:

Incremento de participación de mercado en, por lo menos, dos puntos.

Los clientes más importantes de One To One lograron incrementar su participación de mercado posterior a la implementación de un CRM especializado para el sector educación, llegando a ser casos de estudio hasta la fecha.

El número de estudiantes incrementó en, por lo menos, 30 %.

Las instituciones educativas que cuentan con CRM especializada para el sector educación han logrado incrementar en promedio un 30 % el número de alumnos.

Control total del proceso de admisión.

El CRM educativo forma parte de una estrategia de atención al alumno, generando así resultados positivos en velocidad y agilización de procesos para responder de manera eficiente el proceso de admisión.

Conocer los canales de comunicación más rentables para las estrategias de marketing.

Gracias a los reportes en tiempo real, la institución educativa puede tener un mejor control de las campañas de marketing, mejorando de esta forma la dirección de su inversión.

Experiencia placentera al estudiante.

El sistema permite medir los KPI del alumno durante el tiempo que dure su estancia en la institución e incluso al egresar. Asimismo, permite adicionar funciones para complementar el recorrido e interacción con el alumno, tales como Whatsapp, SMS, llamadas, entre otros.