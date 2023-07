Disfrutar de unas refrescantes cervezas compartiendo entre amigos es siempre un excelente plan, y nada mejor complementándolo con juegos que nos permiten distraernos y pasar un buen rato: el más popular es Beer Pong, el cual está tomando cada vez más protagonismo en nuestro país.

En este sentido, durante los últimos años post pandemia el mercado local ha experimentado un crecimiento positivo en el rubro del ocio y actividades recreativas, lo cual ha ido potenciando cada vez más el crecimiento de la marca. Es así que la empresa se encuentra a puertas de inaugurar su primera tienda física en el corazón de Miraflores, una de las zonas más céntricas de la ciudad.

Aunque muchos lo ven como unos simples juegos de amigos en donde puedes divertirte y beber mediante una dinámica diferente, estos cada vez están tomando más protagonismo en nuestro país. No hay duda que los peruanos disfrutamos de un tiempo compartiendo entre amigos, y ahora con este nuevo concepto de Beer to Go, no tendrás excusas para pasar por la tienda por una rica cerveza que únicamente encontrarás y te la caminarás por Miraflores, concepto que se practica mucho en turistas y que ahora será practicado por los peruanos.

Bajo esta línea, Beer Pong Perú cambia a BPP - STORE, la empresa pionera de Drinking Games en el Perú inspirados por el juego más famoso y apasionante que es Beer Pong. A través de este concepto sus fundadores, Raid Merino y Miguel Guibovich, traen estos divertidos formatos que divierten a grandes y jóvenes; empezando con un e-commerce con los productos que contaban en un inicio.

Con esta apertura, BPP - Store no solo contará con más variedades de juegos para tomar; sino que presentará otras novedades como vapes, hoodies, polos,gorras; así como también cervezas únicas que se servirán en draft o en botella bajo un nuevo concepto de Beer To Go. Con ello podrás conocer la tienda, jugar un par de beer pongs o probar algunos Drinking games divirtiéndote con tus amigos y luego continuar tu ruta por Miraflores o para llevarlos a casa a estrenarlos.

Actualmente, manejan una liga nacional de beer pong, de la cual al equipo campeón lo mandan a concursar con todos los gastos pagados al mundial que se organiza todos los años.

Entérate de todas las novedades que trae la marca entrando a @beerpongperú-Store, y no olvides visitar la tienda ubicada en Jorge Chávez 131 Miraflores a partir del próximo sábado 22; donde podrás encontrar una serie de opciones para pasar un excelente tiempo entre amigos.