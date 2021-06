Muchos recordarán la famosa película Batman y Robin que fue protagonizada por Chris O’Donnell y que pese a las buenas expectativas que se tenía de ella, algunos la calificaron como un fracaso. Sin embargo, el actor logró reponerse de esa situación y hoy vive alejado de los sets de grabación, las luces y la vestimenta de superhéroe y se dedica a su propio negocio de pizzas.

Precisamente, el propio actor reconoció esto años después del estreno de la cinta (1997), en donde Arnold Schwarzenegger interpretó al Capitán Frío y George Clooney dio vida a Batman.

Esta es la historia de un joven actor quien luego de haber alcanzado el éxito de estar en la aclamada Hollywood llegó a convertirse en vendedor de pizzas debido a que, en ocasiones, las películas no siempre llegan a batir el récord de audiencia que se espera.

En sus redes sociales, sobre todo, en Instagram el actor postea fotos de los productos (pizza) que ofrece, y en una de las instantáneas se le aprecia llevando varias cajas de este alimento.

TRAYECTORIA

Chris O’Donnell empezó a trabajar grabando anuncios publicitarios y tuvo una oportunidad para grabar una campaña de McDonald’s junto a Michael Jordan. Luego en 1990 fue elegido para formar parte de la película Los hombres nunca se van.

Allí compartiría roles con Kathy Bates, actriz reconocida por su actuación en Misery (1990), ella también le propuso al director Jon Avnet que le tomara una prueba para el papel de Buddy Threadgoode en Tomates verdes fritos (1991). Fue allí como Chris se hizo conocido mundialmente.

También tuvo un gran reconocimiento con películas como “Perfume de mujer”, “The Bachelor”, “Batman Forever” y “Límite vertical”.

Pero un dato muy importante es que cuando Chris aceptó protagonizar Batman & Robin, con ello renunció al personaje principal en Titanic. Eso no fue todo, pues, también descartó la propuesta de Steven Spielberg quien le dijo para que interprete a uno de los Hombres de negro.

Pero lastimosamente, la película no fue del todo aceptada por el público por lo que el actor tuvo que llevar su talento a la pantalla chica. Años más tarde fue parte del elenco de series como Grey’s Anatomy, NCIS: Los Ángeles y Two and a Half Men.

SU MATRIMONIO

El actor se casó en 1997 con Caroline, hermana de su mejor amigo, y la boda se llevó a cabo en la catedral de San Patricio, en Nueva York (Estados Unidos). Desde ese momento optó por pensar primero en su familia que en la vida artística. A los dos años nació su primera hija, Lily, posteriormente llegarían Christopher Jr., Charles, Finley y Maeve.