¡ Conmoción en el mundo de la música electrónica! Se confirmó la muerte de Avicii a través de su representante, quien en comunicación con el medio estadounidense TMZ, afirmó que el DJ y productor sueco dejó de existir a los 28 años .

"Fue encontrado muerto en Muscat, Omán, este viernes por la tarde. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones", comunicó el representante.

En su memoria, te dejamos los mejores cinco 'tracks' de este productor sueco, quien integra la lista de los 50 mejores 'deejays', según la revista especializada en música electrónica, 'DJMag'.

1- 'Wake me up'

2. 'Hey brother'

3. 'Levels'

4. 'You Make me'

5. 'I Could be the one'