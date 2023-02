El último Índice de Confianza Empresarial realizado por Vistage, la red de coaching ejecutivo para CEOs más grande del mundo, concluye con un puntaje de 115 en el último trimestre de 2022, marcando una tendencia persistente al alza, debido al avance de 21 puntos frente al índice anterior. Este resultado se mantiene en un nivel muy similar al mismo periodo de 2021, teniendo en común, un entorno político en conflicto.

“Los resultados de este último índice, fueron levantados los primeros días de enero de este año. Pese al estado de conflictividad social en nuestro país, parece no haber afectado en totalidad la percepción económica de los empresarios encuestados. La pandemia preparó a los CEOs a subsistir en tiempos adversos y este año no será la excepción, recurrir a planes tácticos y a corto plazo será clave para encarar lo imprevisto”, manifestó Ignacio Mealla, Director de Vistage Perú.

Indicadores económicos

El 46% de los encuestados mantiene que hubo un retroceso en la economía nacional en comparación con el año 2021. Sin embargo, este resultado es más alentador al del trimestre anterior, en la que más de la mitad de empresarios, percibía un panorama económico adverso. Aunque se distinga una mejora, este indicador evalúa el comportamiento anual, por lo que, en paralelo con el año anterior, en el 2022 no les fue tan bien.

Más allá de la situación política local, algunos de los elementos que influyeron en esta percepción anual, fueron el retroceso de las exportaciones mineras y la caída del precio internacional del cobre, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

En cuanto a las expectativas económicas para este 2023, los CEOs peruanos lo encaran con una perspectiva distinta y se evidencia en el 53% de los empresarios consultados que espera que la actividad económica nacional mejore en el desarrollo del presente año; coincidiendo con las proyecciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), quienes aconsejan que el Ejecutivo y el Congreso manejen sus tensiones de manera adecuada y genere un efecto rebote de estabilidad.

Esta visión empresarial optimista viene impulsada por el crecimiento de la producción minera de cobre, zinc, hierro y estaño a finales de 2022; que generó una expansión del 5.9% en noviembre pasado. Esta cifra avalada por el Ministerio de Energía y Minas, representa el mayor ritmo de crecimiento en los 14 meses más recientes en el sector.

Inversión en activos fijos

El 51% de ejecutivos peruanos prefieren mantener sus niveles de inversión en activos fijos, una medida cautelosa a la hora de incrementar sus gastos de inversión, en un contexto global complejo debido a la alta inflación y las reminiscencias de la guerra entre Ucrania y Rusia que afectó al mercado energético. Otra gran parte de los encuestados, tiene una perspectiva más positiva al invertir nuevos recursos económicas e impulsar su rentabilidad a lo largo del 2023.

Este estudio refleja la opinión de 109 empresarios, entre gerentes generales y dueños de empresas grandes y medianas, sobre el pulsar económico del país a pesar de la coyuntura política y social turbulenta.

Facturación

Tres cuartos de los ejecutivos sondeados (75%), muestra confianza en que el consumo defina una tendencia ascendente durante los próximos meses y eso repercute en un crecimiento en la facturación de sus empresas. Una buena señal es la estabilización de precios al consumidor apreciado a finales del 2022, reportado por el Termómetro Económico de enero 2023, por el IPE.

Rentabilidad

Más de la mitad de los empresarios encuestados (63%) espera que la rentabilidad de sus compañías mejore este año. Esta es otra de las variables claves que muestran que los CEOs peruanos proyectan una predisposición en el consumo y una estrategia adecuada a los desafíos económicos propios del reciente año, a pesar de los riesgos globales y nacionales. Además, en el contexto nacional, el Plan “Con Punche Perú” por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, contempla que 400 mil empresas de distintos sectores se verán beneficiados con la reprogramación de sus créditos bancarios.

Crecimiento de planilla

En el último indicador, el 52% de los CEOs sondeados, proyectan un crecimiento de su planilla de colaboradores en este 2023. Esta tendencia lleva tres trimestres en subida, que impulsa un plan de atraer nuevos talentos a sus equipos de trabajo. Mientras que un 37% se muestra más prudente y mantendrán sus nóminas del mismo tamaño. Este aspecto aún es un desafío para la economía peruana, que aún falta cubrir los 240 mil puestos de empleo frente al mercado laboral que predominaba antes de la pandemia, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

“El Perú está en crisis, pero, no necesariamente tu empresa también debe estarlo. El panorama económico es impredecible y seguirá siendo un desafío para los empresarios en los próximos años. Se recomienda no caer en agotamiento y no enfrentarlo solo, por ello, existen comités, gremios, asociaciones y asesorías entre pares, para lidiar tiempos de incertidumbre con firmeza”, concluyó Mealla.

