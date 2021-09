¿Te acuerdas de Las pistas de Blue (Blue´s Clues)? El programa que, junto a Steve y su mascota Blue, conquistó a los más pequeños de la casa en 65 países de los cinco continentes. Con un gran formato de animaciones y personajes, que resolvían un acertijo en cada capítulo de la historia, el primer episodio se transmitió el 8 de setiembre de 1996.

El programa infantil tenía a Steve, el único personaje no animado, que debía seguir todas las pistas que le dejaba su fiel amiga Blue por toda la casa, incluso en lugares asombrosos como en libros y pinturas.

Para celebrar el aniversario, Nickelodeon publicó algunos videos donde se ve a Josh, el actual protagonista del programa, junto con Steve y Joe, quienes comparte recuerdos y saludan a los niños. En otros clips, se puede ver a Steve, compañero de Blue durante algunos años, resolviendo misterios.

“Recuerdas cómo cuando éramos jóvenes solíamos correr siempre y jugar con Blue, encontrar las pistas, hablar con Mr. Sal, emocionarnos por el correo y hacer todo lo divertido y luego un día fue como: Oh, adivinen… grandes noticias, me voy”, reflexiona y recuerda que su salida fue un poco “brusca” cuando se fue a la universidad.

“Mira todas las cosas que has logrado en todo este tiempo”, le dice a los televidentes y a su gran amiga le recuerda lo importante que fue durante su estadía en el programa. “Después de todos estos años jamás me olvidé de ti… nunca, y me encanta que seamos amigos. Gracias por escuchar”, agrega.

