En septiembre de 2020, Chiquis Rivera anunció el fin de su matrimonio con el cantante Lorenzo Méndez, tan solo un año y dos meses después de su boda. En ese momento, la artista de 36 años expresó que la causa de la separación eran diferencias irreconciliables, sin brindar mayor información sobre el calvario que realmente vivió, según ha detallado en su último libro.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que dijo Lorenzo Méndez tras ser acusado de golpear a Chiquis Rivera

Recientemente, la hija de la “Diva de la Banda” compartió con sus fans el lanzamiento oficial de su libro “Imparable”, en el que da información sobre su relación con Méndez y los motivos que provocaron su cese. Esta obra es la segunda autobiográfica de Chiquis y es una continuación de “Perdón”, el escrito publicado en 2015.

“Quiero el divorcio, le dije mirándolo directamente a los ojos. Sé que me amas. Yo también te amo. Pero quiero el divorcio”, recuerda Rivera sobre el día que decidió poner punto final a su matrimonio, tras haber soportado una serie de abusos por parte de su entonces esposo, tal como dio a conocer en el libro.

La pareja se casó el 29 de junio de 2019 (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

LOS VICIOS DE LORENZO MÉNDEZ

El alcohol y las drogas descarrilaron al exvocalista de La Original Banda el Limón, causando en él diversas actitudes que habrían afectado a su pareja. “Bebía y se metía coca. Ahí es donde me puse firme y decidí dejar de invertir en su carrera porque era casi como invertir en su adicción”, sentenció Rivera, quien también manifestó que Lorenzo asistió por un mes a rehabilitación, aunque realmente no tuvo la intención de remediarse.

“Eso, (las adicciones) causan mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (...) si él hubiera seguido con el proceso del AA [Alcohólicos Anónimos], las cosas fueran muy diferentes”, añadió.

Méndez nació el 15 de diciembre de 1986 en Pittsburg, California, Estados Unidos (Foto: Lorenzo Méndez / Instagram)

CUANDO LORENZO MÉNDEZ AGREDIÓ A CHIQUIS RIVERA

Por otro lado, la influencer comentó que las adicciones de su entonces esposo hicieron que él la agrediera físicamente, como la vez que en estado de ebriedad la tomó bruscamente por el cuello y le escupió en la cara. Esto se dio en la presencia de su hermano menor, quien no dudó en defenderla:

“[Johnny] bajó corriendo con una gran pesa en una mano, dispuesto a cargar contra Lorenzo para defenderme. Fue entonces cuando Lorenzo me soltó”.

Los cinco hijos de la cantante Jenni Rivera (Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

LA RESPUESTA DE LORENZO MÉNDEZ A RIVERA

Después de que se salieran a la luz las oscuras vivencias de la hija de Jenni Rivera, el mencionado cantante realizó unos tweets, que si bien no tienen destinatario, se entiende que irían dedicados a su exesposa por la fecha y el mensaje que trata de dar.

“Cuando no pueden detenerte de una manera, intentarán otra... sigue empujando”, fue uno de los mensajes que envió Lorenzo Méndez en la mencionada red social.