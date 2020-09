El Chapo Guzmán inició su vida delictiva a los 15 años y en 1989 fundó el Cártel de Sinaloa, así que desde ese momento se convirtió en uno de los hombres más poderosos y temidos de México y Estados Unidos. Más allá de su negocio ilícito, el capo siempre ha tenido una debilidad y han sido las mujeres. El originario de La Tuna siempre estuvo rodeado de bellas señoritas y se ha casado tres veces.

Joaquín Guzmán Loera se casó por primera vez en 1977 con María Alejandrina Salazar Hernández con quien tuvo cuatro hijos: César, Jordan, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

Luego contrajo nupcias con Griselda López Pérez, también conocida como “Karla Pérez Rojo” con quien tuvo otros 4 hijos: Joaquín, Édgar, Ovidio y Griselda Guadalupe.

Años más tarde conoció a Emma Coronel de quien se enamoró desde el primer momento en que la vio, actualmente siguen casados y tuvieron gemelas. Las niñas viven con la modelo en Estados Unidos.

Emma Coronel se casó en 2007 con Joaquín 'El Chapo' Guzmán, fruto de su amor tienen dos hijas gemelas (Foto: Don Emmert / AFP)

¿CÓMO SE CONOCIERON EMMA CORONEL Y EL CHAPO GUZMÁN?

Emma Coronel era una niña cuando conoció a “El Chapo Guzmán” . La exreina de belleza tenía 17 años cuando vio por primera vez al capo, así que tras haber visto y conversado por vez primera, siguieron las citas con el narcotraficante, las conversaciones y los detalles. En aquella época el capo ya era uno de los hombres más buscados de México y de América. Además, Joaquín Guzmán Loera ya tenía 49 años, dos matrimonios tras de sí y al menos una decena de hijos.

Fue durante una entrevista concedida al diario estadounidense The New York Times, que la exreina de belleza y empresaria se refirió a su aún esposo y padre de sus dos hijas gemelas: “Lo admiro por ser la persona que conocí y con la que me casé”, inició Coronel la entrevista, y refirió que no ve a su esposo como lo describen en la prensa ni aquellos que estén en contra de él.

“Yo no conozco a mi esposo como la persona que tratan de enseñar quienes declaran en su contra”, detalló.

Emma Coronel Aispuro destacó que la relación con “El Chapo” inició como una “bonita amistad”, luego de haber ganado un certamen de belleza conocido como el Festival de la Guayaba y el Café. Tras este encuentro la exreina de belleza reveló que le encantó la forma de ser del capo por lo que siguieron frecuentándose, tras varios encuentros la también empresaria relató que se fue enamorando con detalles que le obsequiaba, pero aseguró que no hubo lujos ni fastuosos regalos.

Juicio a El Chapo de Guzmán | Emma Coronel, la enigmática esposa del famoso narcotraficante que lo acompañó hasta la sentencia. (EFE)

Con el paso se los meses se volvieron novios, hasta que ya cumplida su mayoría de edad, 18 años, Emma Coronel contrajo matrimonio con Guzmán Loera en el verano de 2007. La ceremonia religiosa se celebró en el pueblo de La Angostura, municipio de Canelas, en la sierra de Durango.

Finalmente Coronel Aispuro destacó que lo que más le agradó de él, desde un inicio, fue la forma en que la trataba, su plática, además de su manera de ser y de actuar.

Emma Coronel y las hijas del Chapo Guzmán llegando al juicio del capo (Foto: AFP)

