Art Attack fue un programa de manualidades que se convirtió en uno de los más popular entre los niños de los años 90 y principios del nuevo milenio. Neil Buchanan fue la imagen de esta producción británica, que tuvo tanto éxito que Disney decidió comprar sus derechos para realizar nuevas versiones, incluida la que dirigió para Latinoamérica, bajo la conducción de Rui Torres.

Cuando tenía 25 años, el mexicano fue elegido para conducir esta nueva propuesta televisiva. Él viajó a Londres para realizar el trabajo y no tardó en conectar con el público, en su mayoría niños y adolescentes, por su carisma y habilidad con las artes plásticas.

Luego de dos temporadas, en el 2003, decidió renunciar al programa y regresar a México para graduarse como ingeniero de Telemática en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y dedicarse por entero a su familia.

Después no se supo nada más de Rui Torres hasta el 2008, cuando se dio a conocer que había fallecido. No obstante, no hubo nada oficial que contar al respecto. Ni siquiera hubo pronunciamiento alguno de su familia o amigos. Doce años después, el misterio sigue abierto. No se sabe qué pasó exactamente con él.

¿QUÉ SUCEDIÓ REALMENTE CON RUI TORRES?

Tras su participación en el exitoso programa infantil, Rui Torres se mantuvo alejado de las pantallas para dedicarse a su vida personal.

Distintos medios mexicanos indicaron que el conductor de Art Attack se casó y se convirtió en padre de una niña, pero en el 2008, tras viajar con su familia al Estado de Zacatecas, su hija de 3 años contrajo una pulmonía que acabó con su vida. Al menos esto es lo que se ha dicho.

Según las mismas informaciones, esta dura pérdida habría conducido a Rui Torres a sufrir una profunda depresión, que le hizo perder todo el interés por seguir viviendo. Es así que el 24 de febrero de ese mismo año comenzaron a circular muchos rumores sobre su supuesto fallecimiento.

La ITAM, que fue su casa de estudio, publicó por entonces un anuncio que daba cuenta de su fallecimiento, aunque después desestimó la esquela que apareció en una publicación del centro de estudio.

Pero al día de hoy, no se sabe si Rui Torres realmente murió o si simplemente desapareció de la atención de los medios.

TEORÍAS SOBRE SU SUPUESTA MUERTE

De acuerdo con una de las teorías popularizadas en Internet, el 24 de febrero de 2008 fue encontrado el cuerpo sin vida del presentador, en su habitación, recostado sobre su cama. Había sufrido una sobredosis de antidepresivos. El relato popular dice que fue encontrado con lágrimas en los ojos, aunque también otros presuntos testigos sostuvieron que se le veía como si se hubiera ido a dormir solamente.

Hasta la fecha se desconoce cuál fue la verdadera causa de su fallecimiento... si es que en realidad ocurrió.

