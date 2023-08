La productora del Día del Comic Festival ahora sorprende con un épico evento que junta lo mejor de dos mundos. “Videojuegos & Anime Sinfónico” es el título de este concierto que será presentado por la Orquesta Atodivarius, agrupación musical dedicada al género Geek de mayor renombre en nuestro país.

Un gran espectáculo sinfónico que contará con más de 40 músicos y con una puesta escénica que te transportará de vuelta a los mejores momentos de tu vida.

Un espectáculo de lujo donde se oirá lo mejor de las bandas sonoras de animes clásicos como “Sailor Moon”, “Dragon Ball Z”, “Saint Seiya”, “Neon Genesis Evangelion”, entre muchos otros.

En cuanto a los videojuegos, también estarán en el listado “League of Legends”, “Legends of Zelda”, “Super Smash Bros.” y “The Last of Us”, el juego del momento que cuenta con una adaptación televisiva y que recientemente se emitió su primera temporada.

Orquesta Atodivarius.

El evento se realizará el próximo sábado 9 de septiembre a las 7:00 pm en la Concha Acústica del Campo de Marte. Las entradas se encuentran a la venta a través de la web de JOINNUS y sus precios van desde los 30 soles a los 70 soles.