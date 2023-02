Crunchyroll, en asociación con Sony Pictures Entertainment, Wild Bunch International y Eurozoom, anunciaron hoy que llevará la muy esperada nueva película del autor Makoto Shinkai, “Suzume”, a los cines de todo el mundo (excepto Asia) a partir del 12 de abril de 2023. Siendo el 13, el día que llega a nuestras salas de cine en Perú.

El pasado mes de mayo, durante Cannes, Crunchyroll adquirió los derechos de distribución y marketing global (excluyendo Asia) de TOHO para la película de Shinkai, Suzume, producida por CoMix Wave Films y STORY inc.

Suzume debutó en Japón el 11 de noviembre y ahora ha superado los 5.6 millones de boletos vendidos. Suzume también ha ganado ¥7,500 millones de yenes (aproximadamente $55 millones de dólares) manteniéndose en el puesto número 1 en la taquilla de Japón durante 3 semanas consecutivas. La película se distribuirá así en los principales territorios:

En América del Norte, Crunchyroll es el único distribuidor.

En América Latina, Australia/Nueva Zelanda, Medio Oriente y partes de Europa, la película será distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

En Europa de habla francesa y alemana, la película será co-distribuida por Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment, Wild Bunch International y Eurozoom.

El galardonado creador, escritor y director Makoto Shinkai ha sido un visionario en el espacio de la animación durante décadas, y las películas más recientes son your name. (2016) y Weathering With You (2019), las cuales lo han catapultado como autor de animación líder entre los espectadores internacionales. Weathering With You fue seleccionada como la entrada de Japón para la categoría de mejor largometraje internacional de los Premios de la Academia 2020 y nominada en cuatro categorías en la 47ª edición anual de los Premios Annie, incluida Mejor película independiente animada.

Suzume es la historia de una niña que viaja a través de varias ruinas en Japón mientras cierra puertas y causa un desastre. Este 13 de abril, podrás disfrutar de la cinta en las salas de cine de Perú.





