Terminó ' Dragon Ball Super'; sin embargo, los fanáticos de los animes no tendrán que esperar mucho para ver otro clásico. Este lunes 2 de abril, se estrena el 'remake' de ' Super Campeones '.

La recordada serie animada de fútbol narrará la historia de Oliver Atom y sus amigos desde su niñez hasta que se convierten en jugadores de la selección de Japón.

El estreno será hoy a las 11:35 a.m. (hora peruana) y la cadena televisora encargada de transmitir los capítulos será TV Tokyo.

A pesar que este canal no está disponible en América Latina, la plataforma de streaming Crunchyroll anunció que transmitirá los episodios del remake de Super Campeones.

HORARIOS EN EL MUNDO

Perú: 11:35 a.m.

México: 11:35 a.m.

Colombia: 11:35 a.m.

Ecuador: 11:35 a.m.

Chile: 1:35 p.m.

Argentina: 1:35 p.m.

VIDEO | Los Super Campeones vuelven para Rusia 2018