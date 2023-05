Con el reciente estreno de ‘Suzume’, fans y no tan fans de la cultura japonesa han vuelto sus ojos al mundo del anime. No obstante, poco se sabe del director de esta película: Makoto Shinkai, figura fundamental de la animación japonesa y a quien se le ha llegado a llamar “el nuevo Hayao Miyazaki”, la leyenda viva de Studio Ghibli, pero ¿realmente hay tantas similitudes entre ambos creadores?

Con su primera película ‘El lugar que nos prometimos’, Shinkai nos muestra una historia de ciencia ficción en un mundo paralelo donde Japón se divide después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En ella se presenta a tres amigos (Hiroki, Takuya, Sayuri) que se proponen cruzar la frontera que divide el norte y el sur del país.

Esta producción cuenta con el mismo estilo que el director desarrollaría y mantendría a lo largo de los años en sus siguientes cintas animadas: escenarios hiperrealistas, protagonistas adolescentes, amores imposibles y desastres naturales o sobrenaturales, que también se hacen notar en su último film, Suzume. Es entonces que la pregunta, ¿en qué se parece ese trabajo al de Miyazaki?

¿El alumno igualó al maestro?

Si observamos con cuidado las películas de ambos directores, lo primero que resalta son sus diferencias. Veamos.

Animación

Miyazaki se orienta más a la animación de estilo tradicional, prefiriendo el dibujo a mano cuadro por cuadro para darle movimiento de sus personajes, evitando, por ejemplo, el uso de CGI (imágenes generadas por ordenador). Exactamente lo opuesto a lo que hace Shinkai, quien utiliza herramientas digitales en todas sus películas , ello debido a su experiencia en la industria de la animación, adquirida durante los cinco años que trabajó como diseñador gráfico para la empresa Falcom.

Características en sus personajes

El cofundador de Studio Ghibli se caracteriza por su sensibilidad paternal, cosa que se logra apreciar en la mayoría de sus producciones, donde sus personajes son infantiles, pero a lo largo de la trama van adquiriendo cierto grado de madurez, que los ayuda a resolver los problemas con los que se topan en el camino.

En cuanto a Shinkai, sus personajes se enfocan más en expresar los sentimientos más íntimos del ser humano. Por lo general, sus protagonistas son adolescentes que pasan por diferentes etapas emocionales: sentimiento de abandono, soledad y amor juvenil.

Conexión con su público

Las cintas de Makoto Shinkai, en su búsqueda de ahondar en las emociones humanas, alterna fantasía y realidad con escenarios hiperrealistas, para presentarnos tragedias con una fuerte carga dramática que no necesariamente terminan en un final feliz al estillo hollywoodense. Un claro ejemplo de ello es ‘The Place Promised in Our Early Days’ (2004). Esta turbulencia de sentimientos encontrados logró que el público joven y adulto se identificara plenamente con sus personajes.

Por su parte, Hayao Miyazaki, prefiere dar cierres esperanzadores en sus películas. No otra cosa son obras maestras como ‘El Viaje de Chihiro’ y ‘El Castillo Ambulante’, por mencionar solo dos de sus films con desenlaces felices.

Fantasía vs realidad

Miyazaki recurre mucho a la fantasía y la alucinación para contar sus historias. Shinkai, por su parte, se esfuerza por incorporar la realidad del Japón en sus películas, mostrando terremotos y otros desastres naturales que han azotado a su país. De hecho, es por ello mismo que -se dice- mucho público japonés evita sus producciones, pues le acusa absurdamente de lucrar con el dolor del pueblo.

¿TOTALMENTE DIFERENTES?

Solo hay un Shinkai y solo hay un Miyazaki, pero es imposible dejar de relacionarlos cuando hablamos del tratamiento que le dan a sus trabajos, debido a que ambos son perfeccionistas con sus proyectos y a que esto los lleva a supervisar cada detalle de sus películas: desde el guion, la animación y los storyboards. Este cuidado tan meticuloso con sus trabajos es sin duda el secreto de sus exitosas animaciones y los ha convertido en íconos y representantes de la animación japonesa.

¿QUÉ DICE SHINKAI SOBRE LAS COMPARACIONES?

Shinkai no es ajeno a las comparaciones entre su trabajo y el de Miyazaki, por lo que ha comentado con honestidad que le molestan:

“Las comparaciones y yuxtaposiciones entre Miyazaki y yo me han perseguido durante los últimos diez años, y aunque me siento muy honrado y halagado, creo que una parte de mí también está extremadamente cansada de oírlas”, explicó Shinkai en una entrevista con Insider.

En una entrevista para The Japan Times, el director aclaró que es un halago, pero siente que no es correcto llamarlo así: “Estoy feliz de que me nombren junto a Miyazaki en la misma frase. Es como un sueño, pero sé que están exagerando porque no estoy ni de casualidad al nivel de Miyazaki”, explicó.

Suzume

El último film del director nos cuenta la historia de Suzume (Nanoka Hara), una joven huérfana quien, camino al colegio, se topa con un misterioso joven que busca unas ruinas en las montañas del pueblo. Decidida a seguirlo, termina frente a un antiguo balneario que guarda una misteriosa puerta, que al abrirse desata a un gigantesco monstruo que puede destruir Japón y, al mismo tiempo, a un Dios “juguetón” capaz de detener el desastre.

‘Suzume’ es una historia de reconexión con el pasado, un recordatorio del trauma colectivo de un país marcado por los monstruosos desastres que lo han golpeado masivamente





DATOS

Makoto Shinkai nació el 9 de febrero de 1973 en Koumi, Prefectura de Nagano, Japón. ‘Suzume’, su última película se estrenó en los cines del Perú el pasado 13 de abril.

La nueva obra maestra de Makoto Shinkai ha generado una altísima expectativa en todos los fans y esta no los defraudó, ya que, por ejemplo, ha conseguido un total de 99% de aprobación con más de mil reviews en la página web de Rotten Tomatoes.

‘Your Name’ recaudó 323 millones de euros en taquillas de 21 países distintos, 80 millones más que ‘El viaje de Chihiro’, dirigida por Hayao Miyazaki.

