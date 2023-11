Son pocos los que no conocen sobre ánime. Pokémon, Dragon Ball Z, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Candy. Todos hemos crecido con una serie predilecta, pero varios de los elementos que más admiramos del género (las peleas, las ideas complejas, la detallada animación) no existirían si no fuese por las originales ideas que plasmó Osamu Tezuka en sus primeras obras. En honor a su trabajo, décadas después Naoki Urasawa escribió un manga adaptando Astro Boy, su obra icónica. Tezuka tituló esta historia como Pluto, una obra que Netflix acaba de estrenar en una versión animada.

En Pluto seguimos a Gesicht, un robot sofisticado que a primera vista parece un hombre que trabaja para la Europol. Estará a cargo de la investigación de una serie de asesinatos masivos que tiene como objetivo acabar con los robots más avanzados del mundo, entre ellos al joven Atom / Astro Boy. Gesicht tendrá que recurrir a varias figuras importantes para descubrir al asesino detrás de este complot.

Viendo que las obras de Tezuka son veneradas en la comunidad del anime y el mismo manga de Pluto es considerado una adaptación decente de sus ideales, se esperaba que Netflix, ante todo, sea fiel a la obra original y respete las ideologías del mangaka (el profesional que dibuja mangas). La plataforma anteriormente había intentado “occidentalizar” varios animes icónicos (Cowboy Bebop, Death Note); llevando a que muchos observen con recelo cada intento de la plataforma por adaptar una obra nipona. Aun así, con esta adaptación han logrado ser fieles a las ideas pacifistas de Tezuka y Urasawa.

El anime es inteligente, puesto que más que una serie de peleas, varias de las escenas claves giran alrededor de cuestiones filosóficas acerca del uso de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad y las armas de destrucción masivas en la guerra. Habrá sido coincidencia, pero que se estrene justo en medio de conflictos bélicos y la disputa sobre la IA en el mundo lleva a que sus mensajes sean más relevantes de lo esperado.

Aun así es probable que la serie no llegue a satisfacer a todas las audiencias. Si bien las escenas de acción destacan, la mayor parte de la serie se desarrolla sobre la interacción de personajes. Esto muchas veces lleva a que la animación pueda verse limitada. También se encuentra cierto desinterés con el personaje principal, quien por una interpretación limitada acaba siendo el menos carismático del elenco.

Pluto una adaptación fiel de la obra. Sus mensajes siguen siendo igual de relevantes que cuando recién se escribió Astro Boy en 1952. Y eso es lo que agradecen los fans a fin de cuentas.

DATOS:

” es una adaptación del manga del mismo nombre, creado por Naoki Urasawa e inspirado en las obra original “ ” de Osamu Tezuka. El manga original, publicado entre el 2003 y el 2009, analiza y critica la invasión a Iraq en su subtrama.

Osamu Tezuka es considerado como el padre del anime moderno; habiendo creado obras influyentes como Astro Boy o Kimba el León Blanco .

o . La serie cuenta de ocho episodios, cada uno casi una hora de duración, y está disponible exclusivamente en Netflix.

