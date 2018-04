'Naruto': Director de la próxima adaptación 'live action' reveló nuevos detalles

El director Michael Gracey, conocido por el reciente filme 'El Gran Showman', reveló nuevos detalles del proyecto de adaptación 'live action' del popular anime ' Naruto ', al que fue asignado.

En una entrevista con Collider , Gracey reveló estar muy preocupado con el guión, ya que reconoce los desaciertos de adaptaciones anteriores, que terminaron destruyendo una franquicia del anime.

"Todavía estamos trabajando en el guión. Porque hasta que el guión esté en un nivel que me entusiasme, no tengo interés en destruir una franquicia increíble, como ha pasado antes. Pero creo que es algo genial que todos los involucrados, desde Lionsgate a los productores, están en sintonía. Todos saben lo importante que es este proyecto y para mí es muy emocionante y me encanta lo que estuvimos haciendo hasta ahora”, reveló el director.

Además, afirmó que si el guión no es aprobado por Masashi Kishimoto, el creador de la serie, la película no verá la luz. Además aseguró que no tiene ningún apuro en la realización, por el momento, informa IGN.

"No sé si va a ser mi próxima película. Masashi Kishimoto, el creador de la serie, es un genio. Demasiadas adaptaciones hollywoodenses de mangas populares no hicieron las cosas bien. Para mí, lo más importante es que si vamos a hacer Naruto, trabajemos con Kishimoto y llevemos el guión a un punto en el que lo vea y se entusiasme. Porque nadie conoce mejor el mundo que la persona que lo creó", agregó.

'Naruto' es una de las grandes adaptaciones a la pantalla grande que se encuentran en la lista de próximos estrenos. Sin embargo, el anime adaptado al cine tiene el pésimo precedente de 'Dragon Ball Evolution', una adaptación considerada por muchos como la peor. Solo queda esperar.