Marcos Patiño, la icónica voz de ‘Ikki’, uno de los personajes más queridos y recordados de la infancia de miles de fans de los ‘ Caballeros del Zodiaco ’, se encuentra en Perú como parte de la conferencia especial que el club de fans peruano de esta serie anime está organizando con motivo de sus 20 años de creación.

La serie Saint Seiya, o mejor conocida como ‘Los Caballeros del Zodiaco’, llegó a nuestro país en septiembre del año 1994. Tras su arribó a tierras peruanas, se empezó a formar toda una legión de fans de las aventuras de ‘Seiya’, ‘Shiryu’, ‘Hyoga’, ‘Shun’ e ‘Ikki’, los protectores más fieles de la Diosa Athena.

Ahora, el grupo de fans peruanos Athena No Seintos (Santos de Athena o Grupo ANS), consiguieron traer al nuestro país al actor de doblaje Marcos Patiño, quien tiene una de las voces más recordadas de la infancia de muchos, a fin de que participe en un encuentro íntimo por el 20° aniversario de este club de fans peruano.

Con el talento que lo caracteriza, Patiño reconoce la importancia que su trabajo significa para miles de jóvenes y adultos que crecieron escuchándolo desde los años 90, no solo en la famosa serie de los Caballeros del Zodiaco, sino con muchas otras voces de personajes entrañables de dibujos animados populares como ‘Dragon Ball Z’, ‘Supercampeones’, ‘Spider-Man’, entre otros.

Marcos Patiño, la icónica voz de ‘Ikki’, uno de los personajes más queridos y recordados de la infancia de miles de fans de los ‘Caballeros del Zodiaco’, se encuentra en Perú.

¿Cómo te sientes de visitar Perú nuevamente?

Es un verdadero placer estar aquí nuevamente. La última gira que hice antes de la pandemia fue precisamente aquí en Perú. Yo me fui el último domingo de enero del 2020 y posteriormente vino la pandemia. El regresar a Perú es un verdadero placer porque, además, aquí el Lima está la persona que tiene el récord Guinness de la mayor colección de ‘Caballeros del Zodiaco’ de todo el mundo, que es Jorge de Pegaso. Y es un verdadero placer regresar con estas personas que siguen queriendo a una serie tan importante.

¿Qué opinas de los fans peruanos?

Los fans peruanos son un público que, en toda Latinoamérica, tienen un cariño muy especial por ‘Caballeros de Zodiaco’, pero más especial por el ‘Fénix’. El ‘Fénix’ es un personaje muy querido no solamente del anime, sino de la vida cotidiana, porque nos ha enseñado a renacer de nuestras cenizas. Siempre digo que el ‘Fénix’, en realidad no era el protagónico de la serie, pero sí es el protagonista emocional de la serie. Y el cariño que le tienen todos los fans peruanos al caballero del ‘Fénix’ se ve cuando vengo a Lima, Perú. Es por eso que así también, así como ellos me quieren mucho a mí, yo los quiero mucho.

¿Cuáles son tus proyectos actuales?

Actualmente, estoy trabajando como actor, como director y creciendo día a día con mi empresa que se llama Fama Sound allá en la Ciudad de México. Estoy grabando proyectos de Navidad que lo pueden ver, hay una película que se llama ‘Milagro en Navidad’ que está en HBO, varias películas, varias series y bueno, constantemente, estamos trabajando en muchísimos proyectos que están saliendo en televisión y otros que están por salir, pero como firmamos contrato de confidencialidad, no lo podemos decir, pero pueden escucharme como el ‘Detective Marciano’ de ‘Supergirl’, como ‘Alex’ en la serie ‘Close Enough’ y muchísimas series y películas más que están al aire y muchas que están por salir.

¿Qué se siente formar parte de la infancia de muchos?

Es una gran responsabilidad, porque como bien dices, estoy en la mente, en la televisión, en las casas de todas las personas que nos están viendo, a todos los seguidores de Perú21, estoy desde los 90′s en sus casas, en los programas que ven de televisión y es una gran responsabilidad, porque muchas de las personas que crecieron con tu voz te siguen como un ejemplo y, sin duda alguna, la responsabilidad es hacer las cosas bien, tratar de mejorar día a día, como el ‘Ave Fénix’ renacer de tus cenizas, y reinventarte porque la gente cree en ti. Tú eres la imagen, no solamente de televisión o de actor de voz, sino también eres la imagen y el ejemplo para muchas personas. El formar parte de la infancia de tanta gente es una bendición que de repente no asimilamos o no asimilo yo el gran cariño que me tiene la gente, precisamente por eso, porque he estado en su formación, durante toda su vida.

¿Cuál crees que es tu personaje más icónico?

Bueno, sin duda, el ‘Ave Fénix’ de los ‘Caballeros del Zodiaco’. A pesar de que soy la voz de ‘Majim boo’ de ‘Dragon Ball’, ‘Kingpin’ de ‘Spiderman’ de los 90, la voz de ‘Vicious’ de ‘Cowboy Bebop’, la voz de muchísimos ‘Supercampeones’ y de muchísimos personajes más, sin duda el personaje más icónico de mi vida como Marcos Patiño y también como actor de doblaje, es el caballero del ‘Fénix. Es un personaje que no solo lo llevo en mi playera, sino que también lo traigo tatuado en mi piel, porque tiene unos valores muy humanos, unos valores de vida que todos en algún momento deberíamos aprender a vivir: el renacer de tus cenizas, el levantarte aún caído, el jamás derrotarte, son valores que nos representan más en estos momentos después de la pandemia, en donde todos debemos salir y como el Ave Fénix, renacer.

DATOS

El evento se dará el sábado 03 de diciembre en Jr. Huiracocha Cuadra 20, en Jesús María. Referencia: Iglesia San Antonio de Padua, cuadra 5 de la Av. San Felipe.

Entrada Caballero de Bronce s/.25 (disfrutar del evento)

Entrada Caballero de Plata s/.50 (evento, foto, firma y saludo de la voz de Ikki)

Entrada Caballero de Oro s/.99 (evento, foto, firma, saludo y almuerzo al día siguiente con más firmas, fotos y saludos)

Compra tu entrada online al número 991989211, en puerta el día del evento desde las 2:00pm o desde hoy en el Centro Comercial Arenales Plaza Av. Arenales 1737 , Int 4-14 , Lince.

VIDEO RECOMENDADO

Tunche: un videojuego del Perú para el mundo