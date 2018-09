Una de las canciones del anime más famosas del mundo y que se convirtió en el himno de toda una generación es, sin duda, 'Chala-Head-Chala' de ' Dragon Ball Z '.

Esta canción, cuya versión para Latinoamérica se la debemos al talentoso intérprete Ricardo Silva, es optimista, alegre y tiene uno de los coros más cantados y conocidos del mundo del anime.

Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado qué significa ese “Chala-Head-Chala” que tanto has cantado durante tu infancia? Pues, aunque no lo creas, esta no es una composición caprichosa de palabras.

Esta canción es, originalmente, interpretada por Hironobu Kageyama junto con FLOW, banda de j-rock que hizo una versión para la película de 2013, "Dragon Ball Z: La Batalla de los dioses", informa IGN.

La canción original fue escrita por Yukinojo Mori, compuesta por Chiho Kiyo’oka e interpretada por Hironobu Kageyama. Su nombre en su idioma original, en japonés, se lee 'Chara-Hetchara' y luego de su transliteración se le conoció internacionalmente como 'Chala-Head-Chala'.

Pues, la palabra central (y la que le da sentido a la frase) “Hetcha-ra” (へっちゃら), aproximadamente significaría en español “no hay problema” o “puedo manejarlo”.

Por lo tanto, 'Chala-Head-Chala' o 'Chara-Hetcha-ra' quiere decir: "No hay problema" o "puedo manejarlo". Unas frases que bien podría haberlas dicho el mismo 'Gokú', si nos basamos en su carácter y estado de animo, casi siempre optimista.

Así que ya lo sabes, cuando cantas con tus amigos la canción de 'Dragon Ball Z', estas diciendo en realidad que puedes con cualquier problema o situación que se te presente. ¡Puro optimismo!