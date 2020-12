El Torneo de Poder es las batallas más importantes de “Dragon Ball Super”, el torneo enfrenta a 8 universos que compiten con 10 peleadores cada uno. El universo de Gokú es el 7 y los peleadores que conforman el equipo son: Vegeta, Krillin, Piccoro, Gohan, el androide No. 17, la androide No. 18, Ten Shin Han, el maestro Roshi, Gokú y Freezer.

Si bien el equipo de Gokú parece estar conformado por los mejores guerreros, existe uno que conoció en el Otro Mundo, que pudo haberle sido de gran ayuda en el Torneo de Poder. Nos referimos a Pikkon, un personaje que se encontró con Gokú durante su tiempo en el Otro Mundo y que en la Saga de Majin Boo se enfrentaron en un torneo de las artes marciales con luchadores de otros cuadrantes del universo.

Uno de estos luchadores fue Pikkon, del cuadrante oeste, quien demostró ser un buen contrincante para Gokú, incluso en su forma de Super Saiyajin. Entonces, pese a que pudo haber sido de gran ayuda para el evento que amenazaba la existencia de ocho universos, ¿por qué no fue convocado para la batalla? Aquí algunos detalles explicados por Screen Rant.

El Torneo de Poder es las batallas más importantes de “Dragon Ball Super”, el torneo enfrenta a 8 universos que compiten con 10 peleadores cada uno (Foto: Toei Animation)

POR QUÉ GOKÚ DEBIÓ RECLUTAR A PIKKON PARA EL TORNEO DE PODER

Pikkon no estaba entre los héroes en la lista de Gokú cuando Beerus le encargó formar un equipo para el Torneo de Poder. Después de enterarse de las altas apuestas del torneo, el saiyajin recurrió a los pesos pesados habituales: Vegeta, Gohan, Buu y Piccolo. También eligió a Androide 17, que resultó ser uno de sus luchadores más fuertes. Además de ellos, pudo convencer a Android 18, Krillin, al maestro Roshi y Ten Shin Han para que también ayudaran. Aunque Buu cayó en un sueño profundo y fue reemplazado por Freezer.

La mayor omisión para el equipo de Gokú es posiblemente Yamcha, pero no fue el único personaje que no fue llamado y que pudo haber ayudado, también está Pikkon. Pikkon está muerto, pero como eso no impidió que Goku pusiera a Freezer en el equipo, eso tampoco debería haber sido un obstáculo importante para él.

Como luchador que ha vencido a Cell en segundos, habría sido un aliado más que capaz. Además, está el hecho que fue capaz de pelear al nivel del saiyajin en “Dragon Ball Z”. Es cierto que Gokú, Piccolo, Gohan y Vegeta han superado el nivel de poder de Pikkon, pero es probable que aún esté por encima de algunos del Universo 7, como Krillin, Ten Shin Han y el maestro Roshi. También puede estar por encima de Android 18.

Pikkon no estaba entre los héroes en la lista de Gokú cuando Beerus le encargó formar un equipo para el Torneo de Poder (Foto: Toei Animation)

Además, así como Pikkon tenía un gran nivel en “Dragon Ball Z” y pudo haber sido un gran elemento en el Torneo de Poder, hay una buena posibilidad que en “Dragon Ball Super” fuera aún más fuerte. Teniendo en cuenta que han pasado años desde esos días, Pikkon podría haber logrado algunos avances masivos.

Si Gokú hubiera dirigido su atención a él durante el proceso de reclutamiento, el anime podría haber cumplido el primer papel de Pikkon en una historia de “Dragon Ball” como protagonista. Dado que Krillin fue eliminado temprano en el torneo, habría encajado bien para el lugar de Krillin en la lista. O, Gokú podría haberlo elegido sobre Freezer, sobre todo luego de ver que casi se pone del lado del Universo 11. Sin duda, Pikkon hubiera sido más confiable.

Vale la pena mencionar que la inclusión de Pikkon habría solucionado el problema de representación del Universo 7. Lo extraño de este equipo es que solo consta de personajes asociados de una forma u otra con la Tierra o los Guerreros Z, mientras que los otros equipos del Torneo de Poder están formados por personajes de diferentes rincones de sus universos. Si Pikkon hubiera estado en el equipo, habría sido el único luchador del Universo 7 de un cuadrante diferente. Dado que el torneo se trataba de reunir a los luchadores más poderosos de todos los universos, parecía tan extraño que el equipo de Gokú se concentrara en un solo planeta.

Pikkon tenía un gran nivel en “Dragon Ball Z” y pudo haber sido un gran elemento en el Torneo de Poder, hay una buena posibilidad que en “Dragon Ball Super” fuera aún más fuerte (Foto: Toei Animation)

VIDEO RECOMENDADO

Dragon Ball: el momento más emotivo de la serie que pocos notaron

Dragon Ball: el momento más emotivo de la serie que pocos notaron