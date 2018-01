Después de más de 100 capítulos, la reciente temporada ' Dragon Ball Super ' llegará a su fin en marzo, fecha en la que el anime dejará de ser emitido en la televisión japonesa.

El canal Fuji TV, que transmite el popular anime, anunció de manera oficial que este llegaría a su fin en su episodio número 131 y será reemplazado por el nuevo 'GeGeGe no Kitaro' en el mismo horario.

Sin embargo, informaron que no sería el final de la serie, aunque no especificaron si se refieren en particular a la temporada de 'Dragon Ball Super' o al anime de 'Dragon Ball' en general, informa Kotaku.

Ahora solo queda el consuelo de que a finales de este año se estrenará una nueva película de 'Dragon Ball' que significaría la continuación no especificada del anime. Solo queda esperar y no perderse los últimos episodios.