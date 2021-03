En este punto de la franquicia, Gokú podría vencer a todos los villanos de “Dragon Ball” y “Dragon Ball Z” sin utilizar ninguna de sus transformaciones. Y eso se debe a que los eventos de “Dragon Ball Super” han llevado a Gokú a nuevas alturas y han aumentado drásticamente su nivel de poder hasta un punto que ni siquiera

Cuatro años después de que terminara “Dragon Ball Z”, la vida de Gokú entró en un nuevo capítulo con la llegada del Dios de la Destrucción del Universo 7, Bills. La batalla de Gokú con Bills obligó a sus compañeros saiyajin a participar en un ritual que lo transformó en el mítico Dios Super Saiyajin y, aunque Gokú finalmente no pudo vencer a Bills, no renunció a hacerse más fuerte que lo llevó a desbloquear otros niveles de poder.

Después de entrenar con Whis, Gokú llegó a transformarse en el Super Saiyajin Blue, para luego en el Torneo de Poder en su pelea contra Jiren romper su cascarón y utilizar el Ultra Instinto. Ahora, en el manga está aprendiendo a dominarlo con la ayuda del ángel, pero aún hay algo que Gokú no ha podido cambiar y hasta estos días sigue con problemas por controlar: su sentido común.

Siendo calificado por los fans, e incluso por otros personajes de “Dragon Ball”, Gokú sigue siendo un niño y comete muchos errores por creer que todo saldrá bien al final. Claro, al ser el protagonista de una serie, es casi obvio que esto pasará, pero él no debería saberlo. Por ello, aquí te traemos 10 errores que Gokú ha cometido y sigue cometiendo hasta ahora.

LOS 10 ERRORES QUE GOKÚ SIGUE COMETIENDO HASTA “DRAGON BALL SUPER”

10. Falla en apreciar la gravedad de la situación

Gokú casi elimina a varios universos y el suyo propio por crear el Torneo de Poder con Zeno Sama (Foto: Toei Animation)

No solamente subestima la fuerza de sus oponentes, sino también a veces ocasiona situaciones completamente alocadas que podrían terminar con la vida de sus seres queridos. Si no tuviera tanta suerte, su introducción a Zeno Sama podría haber acabado con la destrucción de su universo y aún así lo llevó a crear el Torneo de Poder, condenando a todos los otros universos a pelear por una chance de sobrevivir.

9. Sus intentos de reformar a los villanos no siempre funcionan como él espera

Vegeta fue salvado por Gokú. Krillin casi lo mata (Foto: Toei Animation)

Gokú tiene una peculiar compulsión de siempre tratar de llevar al malo al lado de la luz. Antiguos villanos como Piccolo y Vegeta se han convertido con éxito en héroes, por lo que seguramente Gokú sigue siendo tan optimista, pero hay momentos en los que debería pensar mejor las cosas. Le ha dado la oportunidad a tiranos como Moro y Freezer, culminando en una traición o directamente con un intento de homicidio.

8. Él atrae a los problemas a la Tierra

Al ser tan fuerte, Gokú atrae los problemas a la Tierra (Foto: Toei Animation)

No se puede negar que Gokú ha mantenido la Tierra a salvo de la destrucción en muchas ocasiones. Sin embargo, un ángulo convincente a considerar es que la presencia de Gokú en la Tierra también es responsable de gran parte del peligro al que se enfrenta. La fuerza y la reputación de Gokú atraen enemigos, y a veces hace más daño que bien estando cerca.

7. Dando la espalda a sus raíces Saiyan

Gokú a veces se siente avergonzado de ser un Saiyan y a veces orgulloso de poder entrenar y volverse tan fuerte (Foto: Toei Animation)

Es un punto de inflexión importante en la vida de Gokú cuando Raditz le informa que en realidad es miembro de una raza alienígena conocida como los Saiyajin. Gokú lucha con su origen, especialmente porque algunas de sus primeras asociaciones con los Saiyajin son con aquellos que han matado a sus amigos y familiares.

Gokú experimenta una relación compleja con sus raíces Saiyan donde se avergüenza o se siente empoderado por la asociación. Por ejemplo, se avergüenza una vez que le quitan la cola y, sin embargo, apreciará el poder al que su sangre Saiyan le permite acceder como sus distintas transformaciones y que siempre que pelea aumenta su poder.

6. Poner demasiado estrés en su cuerpo

Kaio-Ken con el Super Saiyan Blue deja a Gokú en un estado físico exhausto (Foto: Toei Animation)

A pesar de que parezca lo contrario, Gokú no es inmortal o invencible. Gokú técnicamente no es humano, pero su cuerpo tiene sus límites hacia lo que puede soportar. Gokú aprende varias técnicas que le permiten acceder a aumentos extremos de poder, pero a un costo físico tremendo.

El Kaio-Ken es una maniobra que se le dice específicamente a Gokú que use con moderación, de lo contrario, sus huesos pueden romperse y su cuerpo no podrá resistir la presión. Gokú ignora repetidamente esto, lo que no resulta en su muerte, pero lleva a que Gokú esté fuera de servicio durante algunos episodios porque no se controla adecuadamente.

5. Mal momento y llegar tarde a ayudar a sus amigos

Gokú casi siempre llega tarde a las peleas en "Dragon Ball" (Foto: Toei Animation)

Gokú es típicamente el personaje más fuerte de “Dragon Ball”, lo que significa que lo tratan como una carta de triunfo y no siempre puede ser la principal línea de defensa. El anime con frecuencia crea tensión en los otros héroes que hacen todo lo posible y evitan a los villanos hasta que Gokú puede llegar, algo que es más culpa de él por no ayudar a sus amigos que otra cosa.

4. Cura a los enemigos para hacer una batalla más “justa”

Cell recibe la semilla del ermitaño y se recupera (Foto: Toei Animation)

Una cosa es que un héroe se rebaje a medios injustos para derrotar a su oponente, pero también existe algo como mostrar demasiada indulgencia en la batalla. Gokú está tan concentrado en la mejor pelea posible y en cómo ser más fuerte que esto lo ciega sobre lo que es realmente importante. Gokú fácilmente le dará a un villano una Semilla del Ermitaño para curarlo por completo o encontrar formas de prolongar la batalla por curiosidad sobre la fuerza de su enemigo.

3. No escucha a su esposa

Milk en la saga de Dragon Ball (Foto: Toei Animation)

Algunos personajes como Gokú podrían argumentar que cuando el destino del planeta, o incluso el universo, está en juego, es natural que se descuiden otras prioridades. El matrimonio de Gokú con Milk ocurre antes de “Dragon Ball Z” y Gokú se comprometa a formar una familia junto con su esposa. Gokú ama a Milk, pero el entrenamiento se convierte rápidamente en su enfoque y los deseos de su esposa, especialmente con respecto al futuro de Gohan, son repetidamente ignorados.

2. No se prepara y simplemente se lanza a la batalla

Gokú recibió un ataque letal del villano Moro en el episodio 62 de Dragon Ball Super por lanzarse contra él sin analizarlo (Foto: Shieisha)

La potencia bruta es algo importante en “Dragon Ball”, pero una estrategia inteligente es aún más invaluable. Gokú es un individuo ansioso que a menudo quiere lidiar con una amenaza lo más rápido posible para minimizar la propagación del daño.

Sin embargo, no siempre es prudente lanzarse directamente a la batalla, especialmente cuando el villano sigue siendo un misterio. La actitud entusiasta de Gokú le ha salido por la culata, ya sea contra Cell, Buu o Moro. Se agradece que Gokú no sea un cobarde aquí, pero también hay factores más importantes que quién da el primer golpe.

1. Se tropieza con las habilidades antes de dominarlas adecuadamente

Ultra Instinto Incompleto (Foto: Toei Animation)

Hay múltiples formas de aprovechar el poder en “Dragon Ball”, ya sea a través de un entrenamiento intenso para dominar una habilidad específica o un trabajo más circunstancial. Gokú es un gran trabajador y se toma el entrenamiento en serio, pero también hay una característica común en la que Gokú se topa con una nueva habilidad o transformación cuando está enzarzado en combate con el villano. Cuando se hace con moderación, esto puede ser una excelente sorpresa, pero está comenzando a ser predecible y también trae consecuencias terribles, tal como pasó con el Ultra Instinto.