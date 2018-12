Con la publicación del volumen 8 del manga de ' Dragon Ball Super ', y tal como se publica en cada edición, los autores Akira Toriyama y Toyotaro incluyen información extra y algunos regalos para sus fans, que van desde comentarios, bocetos o dibujos inéditos.

El 4 de diciembre, la publicación del volumen 8 incluyó una pequeña sección de 'Preguntas y Respuestas' en las que Toriyama y Toyotaro revelan sus tips para comenzar a escribir una historia o la forma en la que imagina las formas y nombres de sus personajes.

Dragon Ball Super: Akira Toriyama revela cómo inventa los diseños y nombres de sus personajes. (IGN) Dragon Ball Super: Akira Toriyama revela cómo inventa los diseños y nombres de sus personajes. (IGN)

A continuación la traducción del texto en japonés:



¿Qué es lo importante cuando escribes una historia?



Hacer que atraiga el interés de los lectores, que sea emocionante, que tenga cosas nuevas, que sea simple y fácil de entender.

¿Cómo inventas los diseños y nombres de los personajes?



Primero pienso en la forma, y luego trato de sorprender. Como en el caso de 'Freezer', tu piensas fuerte=grande, así que en lugar de eso, él es pequeño. Después se vuelve grande y complejo mientras se transforma, para convertirse en alguien simple al final.



Con los nombres, básicamente me voy con lo que suena bien y sorprender. Entonces “Piccolo” es intencionadamente lo que no esperas de un personaje con ese nombre.Los temas hacen más fácil el nombrar a grupos grandes, por ejemplo, todo el ejército de Freezer se llama como cosas que podrías poner en el refrigerador.

Diseñando los personajes de 'Dragon Ball Super: Broly'.



No estuve involucrado en las películas originales de Broly, pues sólo hice el diseño del personaje (y ya lo olvidé). Como Broly es tan popular, traté de darle al viejo diseño un nuevo aire, mientras conservo la esencia del personaje original.

Chelye



Hay tantos peleadores en Dragon Ball que quise crear un personaje no-combatiente, sólo por cambiar. Así que ella y Lemo son dos personajes importantes en la película, a pesar de no ser luchadores. Fue muy divertido pensar en sus diseños e historia y me esforcé mucho en ello. Me di cuenta que no había diseñado a una chica linda en bastante tiempo, así que quise darle ese giro.

Lemo



Es un soldado viejo. Me gustan este tipo de personajes irritables y además, tiene un tipo de diseño extraterrestre cliché. Así como con Bills, es difícil conseguir el balance correcto mientras lo dibujo, lo que puede ser difícil para los animadores.

Las traducciones se las debemos al usuario de Twitter @herms98. El volumen 8 del manga de 'Dragon Ball Super' ya está a la venta en Japón, justo a 10 días del estreno de la película en los cines.