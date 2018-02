Dragon Ball Super 126: ¿'Vegeta supera a un dios de la destrucción? [VIDEO]

Luego de que 'Toppo' desatara un poder extraordinario en el Dragon Ball Super 125, dejando incluso fuera de combate temporalmente a 'Freezer', ahora todo quedará en las manos de ' Goku ', 'Vegeta' y 'Androide 17'.

El capítulo 126 de Dragon Ball Super, bajo el título '¡Supera a un dios! ¡El desesperado golpe de Vegeta!', nos da una idea de lo que pretenderá 'Vegeta' y posiblemente logre. ¿El príncipe saiyajin podrá dejar fuera a 'Toppo'? y de ser así, ¿a qué costo?

"¡Toppo supera a Freezer y Número 17 con el poder de la Destrucción! ¡Toppo abandonó todo para ser un Dios de la Destrucción! ¡Contra él Vegeta, el hombre que se enfrenta a todo, da un golpe desesperado! ¡¿Vegeta, intentas acabar con tu vida?!", es lo que se le escucha decir a 'Gokú' en el adelanto del episodio.

Como se sabe, el 'Torneo de Poder' en el que luchas diversos guerrero de los 12 universos de la saga tiene como premio el conceder deseos a los guerreros del universo ganador, mediante las Super Esferas del Dragon, además de no ser eliminados de la existencia, como ya ha sucedido con otros universos perdedores.

ALERTA DE SPOILER



Recientemente se filtró el nombre del cápitulo 127 y su sinopsis, en el que ofrecen algunos datos que se han prestado para la especulación. El título es: '¡Un obstáculo inminente! Fijando esperanza en una barrera final'.

"¡Las acciones de vida o muerte de No. 17! ¡El herido No. 17 ayuda a Goku y Vegeta mientras luchan contra Jiren! No. 17 utiliza una estrategia con la que arriesga su vida para apoyar a Goku y compañía contra el poder abrumador de Jiren", es lo que dice textualmente la sinopsis, generando muchas dudas, sobre qué le pasó a 'Toppo', ¿fue finalmente eliminado?

Para pesar de miles de fans de Dragon Ball, cada vez estamos más cerca de marzo, mes en el que la saga de Akira Toriyama llegará a su fin de forma definitiva.