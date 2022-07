Con gran expectativa, muchos fanáticos de Dragon Ball esperan el próximo estreno de “Dragon Ball Super: Super Hero” en Latinoamérica y Estados Unidos. Según se anunció, la película número 21 de la exitosa franquicia se lanzará en territorio latinoamericano el jueves 18 de agosto y en terreno estadounidense un día después, el 19. Evidentemente, ya hay mucho interés al respecto por parte de los fans.

No obstante, mientras se espera el lanzamiento oficial del referido largometraje, decidimos hacer un repaso sobre la primera cinta de la exitosa serie de televisión. Titulada en su idioma original como “Shenron no Densetsu”, la cinta se estrenó en 1986, estuvo dirigida por Daisuke Nishio y se basó en el manga de Akira ToriyamaToshiki Inoue.

Conocida en inglés como “Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies”, la película se lanzó por primera vez durante el festival “Toei Manga Matsuri”, como parte de una función triple con “GeGeGe no Kitarō” y “Kinnikuman: Seigi chôjin VS senshi chôjin”.

A continuación, en las siguientes líneas, conoce de qué trata, quiénes son los actores de voz y qué pasó con la primera película del popular anime: “Dragon Ball: La leyenda de Shen Long”.

¿DE QUÉ TRATA “DRAGON BALL: LA LEYENDA DE SHEN LONG”?

La primera película del anime narra que existe una leyenda en la que se revela que hay 7 esferas mágicas esparcidas por los confines de la Tierra. Aquel que logre reunirlas, podrá pedir cualquier deseo que se le antoje al Dragón Sagrado Shenlong.

En el Reino de Gourmeth, su rey está destruyendo los campos con tal de encontrar valiosos rubíes para poder comprar los mejores manjares del mundo, ya que ha sido maldecido y no puede saciar su hambre a menos de que coma un platillo más sabroso que el anterior. Para curarse de su maldición el mandatario envía a sus secuaces Bongo y Pasta a encontrar las tres Dragon Balls que le faltan.

Acompaña a Goku, Bulma, Oolong, Yamcha y Puar en esta gran aventura mientras enfrentan al ambicioso gobernante, quien tiene oprimido a su pueblo.

Esta película es la base que utilizaron en 1989 para hacer “Dragon Ball: The Magic Begins”. Además, la cinta viene a ser un resumen de los primeros capítulos de la serie, pese a incorporar algunos cambios.

Póster de "Dragon Ball: The Legend of Shenron" (Foto: Bird Studio, Toei Animation)

ACTORES DE VOZ DE LA PELÍCULA

Son Goku: Masako Nozawa (voz original), Laura Torres (doblaje latino) y Ana Cremades (doblaje en España)

Bulma: Hiromi Tsuru (voz original), Rocío Garcel (doblaje latino) y Nonia de la Gala (doblaje en España)

Kame Sennin: Kōhei Miyauchi (voz original), Jesús Colin (doblaje latino) y Mariano Peña (doblaje en España)

Yamcha: Tōru Furuya (voz original), Ricardo Mendoza (doblaje latino) y David Arnaiz (doblaje en España)

Oolong: Naoki Tatsuta(voz original), Arturo Mercado (doblaje latino) y Antonio Ichausti (doblaje en España)

Puar: Naoko Watanabe (voz original), Cristina Camargo (doblaje latino) y Pilar Valdés (doblaje en España)

Tortuga: Daisuke Gōri (voz original), Arturo Mercado (doblaje latino) y Alberto Hidalgo (doblaje en España)

Pansy: Tomiko Suzuki (voz original), Cristina Hernández (doblaje latino) y María Sarmiento (doblaje en España)

Padre de Pansy: Shozo Iizuka (voz original), Gerardo Reyero (doblaje latino)y Jesús Prieto (doblaje en España)

Madre de Pansy: Reiko Suzuki (voz original), Patricia Acevedo (doblaje latino)

Rey Gourmeth: Shūichirō Moriyama (voz original), Marcos Patiño (doblaje latino) y Manuel Perales (doblaje en España)

Bongo: Gorō Naya (voz original), Mario Sauret (doblaje latino) y Ángel Corpa (doblaje en España)

Pasta: Mami Koyama (voz original), Isabel Martiñón (doblaje latino) y María Jose Roquero (doblaje en España)

Shen Long: Kenji Utsumi (voz original), Abel Rocha (doblaje latino) y Jesús Prieto (doblaje en España)

Narrador: Jōji Yanami (voz original), José Lavat (doblaje latino) y Jorge Tomé (doblaje en España)

¿QUÉ PASÓ CON LA PELÍCULA TRAS SU ESTRENO?

En la taquilla japonesa, la primera película de la franquicia vendió 2,4 millones de entradas y obtuvo unos ingresos netos por alquiler de distribución de 800 millones de yenes (5 millones de dólares).

Asimismo, la cinta se tituló originalmente en inglés como “Dragon Ball: The Movie”, y más tarde, como “Dragon Ball: The Legend of Shenron”, hasta que finalmente se quedó con “Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies”.

El 6 de abril de 2010, Funimation anunció que la película se lanzaría en un DVD bilingüe el 27 de julio de 2010, pero el lanzamiento se retrasó hasta el 28 de diciembre de ese año. El largometraje se relanzó más tarde en “Dragon Ball Movie 4-Pack”, el 8 de febrero de 2011.

La película se basa en el manga de Akira ToriyamaToshiki Inoue (Foto: Bird Studio, Toei Animation)

¿CÓMO VER LA PRIMERA PELÍCULA DE “DRAGON BALL”?

Actualmente, “Dragon Ball: la leyenda de Shen Long” puede verse a través de iTunes, disponible en alquiler ($3.99) y venta ($12.99). Además, si te encuentras en Estados Unidos, puedes disfrutar de la película desde la plataforma de streaming Fulmination. Solo necesitas una suscripción al famoso servicio y podrás observar la cinta de Daisuke Nishio.

TRÁILER DE “DRAGON BALL: LA LEYENDA DE SHEN LONG”