A días del estreno de la nueva película ' Digimon Adventure tri: Our Future', la empresa japonesa Bandai inaugura un café temático dedicado a la popular serie de los años noventa.

El café se titulará ' Digimon Adventure tri . Music Cafe In Ani On Station Final Party!' y se ubicará en 5 locaciones de la famosa cafetería de anime Ani On Station: Akihabara, Nagoya, Osaka, Sapporo y Fukuoka.

El espacio está abierto desde el pasado 18 de abril y durará hasta el 03 de junio.



La oferta incluye varios platillos y bebidas que aluden a los personajes del anime Digimon. Además, se ofrecerá mercancía de edición limitada a la venta.