A pesar de que Angélica Vale tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como homenaje a 43 años de carrera, la artista mexicana no pudo evitar emocionarse luego de ver a uno de sus actores favoritos en un avión.

MÁS INFORMACIÓN: Angélica Vale anuncia que tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

A través de su canal de YouTube, la protagonista de la telenovela “La fea más bella” reveló que se encontró con David Schwimmer, el actor que le dio vida a Ross Geller en la mundialmente famosa serie “Friends”, cuando se encontraba de viaje con su hija, Angélica, y su esposo, Otto Padrón.

“Me le acerco y le dijo ‘Hi, excuse me’… Y su primera reacción fue de ‘¿qué me va a pedir?’”, le explicaba la actriz a su madre, Angélica María, con quien comparte programa en la conocida plataforma de video.

LA ANÉCTODA DE ANGÉLICA VALE CON DAVID SCHWIMMER, ROSS DE “FRIENDS”

La actriz mexicana contó que durante su viaje a Los Ángeles fue cuando vio al famoso actor de Hollywood. Angélica comentó que su hija y esposo estaban sentados juntos, pero ella se encontraba en el asiento de atrás.

En ese contexto, ella decidió esperar a la persona que estaba ocupando el lugar al lado de su familia para pedirle el cambio. Pero cuando alzó la vista se dio con la sorpresa de que era nada más y nada menos que David Schwimmer, el querido Ross Geller de “Friends”.

“Le digo: ’Perdón, estoy viajando con mi esposo y mi hija, habría forma de que te pases atrás’”, contó la artista.

Schwimmer no dudó en cederle el lugar, y aunque ella moría por decirle que eran su fan, prefirió no hacerlo para no incomodarlo. “Quería abrazarlo, pero no hice nada”.

Sin embargo, la historia no terminaría ahí, ya que cuando llegaron al aeropuerto de Los Ángeles, la familia decidió ir por un café, en eso cuando se encontraban en la cola, el famoso actor se metió.

“David se metió a la cola, la chava de la caja me miró porque sabía que estaba yo, y ahí se me salió la fan y le dije: ‘Go a head, anyway you are my favorite friend’”, expresó la protagonista de “Y mañana será otro día”.

La reacción del actor de “Friends” al escuchar las palabras de la artista mexica fue de risa, y ella no dudó en decirle que estaba segura que ese chiste se lo hacían siempre. “Te admiro mucho, y gracias por tu amabilidad de dejarme volar junto a mi esposo y mi hija”, le dijo Angélica.

LA PEOR EXPERIENCIA DE ANGÉLICA VALE EN UNA TELENOVELA

A través de su canal de YouTube, Angélica Vale recordó las malas experiencias que vivió cuando laboraba en una producción.

“Me hacían la ‘ley del hielo’ en un trabajo”, comenzó diciendo sin especificar el nombre del proyecto o de las personas que la lastimaron.

“Llegaba yo al camerino y nadie me hablaba, ni hola me decían. Yo decía: ‘¿Qué hago aquí?’”, manifestó la hija de la también actriz Angélica María, con quien estuvo tocando este tema en su programa web “Angelicales”

Debido a esta situación, contó que no le gustaba ir a trabajar, pero como era profesional tenía que cumplir con todo. Sin embargo, al poco tiempo todo eso se acabó, ya que se le presentó otra oportunidad laboral.