Ángela Aguilar, a sus 17 años, brilla con luz propia gracias a su innegable talento, heredado de su abuelo Antonio Aguilar, el ‘Charro de México’, y de su padre, Pepe Aguilar, sigue cosechando éxitos y alcanzando jugosos ingresos. ¿Sabes de dónde proviene su dinero? Aquí te lo contamos.

La cantante debutó en la industria musical en 2012, cuando lanzó “Nueva tradición” con su hermano Leonardo, la cantante mexicana viene conquistando el mercado local e internacional con sus canciones y su estilo de vestir.

La carrera de la joven promesa es supervisada por Pepe Aguilar, quien la protege mucho y está al tanto de cada uno de sus trabajos, como los temas, duetos, videos, conciertos y giras. Los internautas y seguidores de la cantante de 17 años se preguntan a cuánto asciende su fortuna y de qué actividades proviene el dinero. Atento a la nota.

¿CÓMO GENERA DINERO ÁNGELA AGUILAR?

Ángela Aguilar es una adolescente que visiblemente ha puede alcanzar altos ingresos, que le permiten comprar costosa ropa de diseñador y un estilo de vida envidiable. A sus 17 años, no solo destaca su talento para el canto, sino también en las redes sociales. Se desconoce a cuánto asciende su fortuna, pero se puede deducir de dónde provienen las ganancias de la menor de los Aguilar. Aquí te las contamos:

MÚSICA

Ángela Aguilar obtiene ingresos por la distribución de su música, de los conciertos que organice y de las reproducciones que sume en diferentes plataformas, como Youtube, donde sus videos tienen millones de visitas.

INSTAGRAM

Ángela Aguilar tiene más de 6,7 millones de seguidores en Instagram, lo que podría estar generándole importantes beneficios económicos como ‘influencer’. Si bien puede obtener ganancias por las visitas, puede obtener ganancias por firmar contratos con diferentes marcas y empresas para promocionar sus productos o servicios.

PÁGINA WEB

La cantante tiene una página web dedicada a la venta de distintos productos; entre ellos, prendas de vestir, accesorios y su CD ‘Primero soy mexicana’. Este último cuesta, al momento de la consulta, 200 pesos mexicanos (unos 10 dólares). También lanzó al mercado la muñeca “La princesa de la música México”, que cuesta 600 pesos mexicanos (30 dólares).

La cantante Ángela Aguilar tiene una página web dedicada a la venta de distintos productos (Foto: web Ángela Aguilar)

¿CUÁNTO CUESTA VESTIRSE COMO ÁNGELA AGUILAR?

A raíz de que la hija de Pepe Aguilar se ha convertido en un ícono de la moda para muchas jovencitas y niñas que quieren lucir como ella, te damos a conocer cuánto invierte en algunas de sus prendas y accesorios. En una de sus publicaciones, Ángela Aguilar viste un croptop amarillo y negro con toques blancos de Versace, que costó nada más y nada menos que 19 mil 800 pesos mexicanos (US$ 995).

En otras oportunidades, la adolescente subió fotos con diversos outfit luciendo un par de botas negras, las cuales hay en tiendas en línea que tienen un precio de 3.000 pesos (US$ 150), publicó El heraldo de México. En uno de sus viajes a Europa lució un bucket hat, que cuesta entre US$ 495 y US$ 573. Sin duda alguna, la muchacha sí que no escatima en gastos para verse bien.