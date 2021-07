El actor con más de 56 años de trayectoria artística, Andrés García, es conocido por protagonizar importantes proyectos televisivos y cinematográficos, así como por su debilidad por las mujeres y diversos escándalos que lo han puesto en el ojo de la tormenta incontables veces.

Los incidentes que han marcado su vida pública y otros muchos que no han visto la luz, son sin lugar a dudas material atractivo para una bioserie y película. García es conocedor de ello, por lo que asegura no sería necesario inventar ninguna escena, pues en sus más de ocho décadas ha vivido hasta lo impensable.

’'En mi vida hay de todo, hay balazos, muertos, mujeres, me he estrellado en un helicóptero, en aviones. Me han querido matar como cinco veces y me he defendido, me gustaría estar vivo para recordar estas anécdotas’', contó el actor en una entrevista íntima a su colega Lucía Méndez.

MIRA: M¿QUIÉN DEBERÍA DIRIGIR SU BIOSERIE?

El protagonista de ‘mujeres engañadas’ afirma que de seguir con vida para cuando se de el rodaje de su bioserie, le encantaría ser él quien esté detrás de la dirección. El actor también ha comentado en varias oportunidades que le gustaría que Gabriel Soto sea quien lo interprete, pues asegura que al igual que él es encantador.

¿DÓNDE VIVE ACTUALMENTE ANDRÉS GARCÍA?

Como buen amante de la naturaleza y el mar, el artista de origen dominicano pasa sus días en uno de sus hoteles ubicado en Acapulco. Incluso el mismo ha ambientando el espacio para sentirse como si estuviera en el Caribe. Andrés asegura que no existe otro lugar donde quisiera vivir hasta el último de sus días.

¿CON QUIÉN VIVE ANDRÉS GARCIA?

Además de algún colaborador del lujoso hotel donde reside, el octogenario rompecorazones no vive con nadie más que la compañía del sonido de la olas y los animales. Atrás quedaron las grandes reuniones con amigos y noches de desenfreno, ahora García prefiere caminar por la arena mientras observa la majestuosa isla que lo rodea.

VIDEO SUGERIDO

Selección peruana celebra en camerinos el triunfo frente a Paraguay y su pase a semifinal en la Copa América 2021