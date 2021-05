Desde hace un buen tiempo Andrés García se encuentra generando polémica con cada una de las revelaciones que hace su vida íntima o sobre todos los proyectos actorales de los que ha sido parte a lo largo de su larga carrera desde que salió de República Dominicana y emigro a México.

Más allá de brindar una entrevista para algún programa de espectáculos, el mismo actor abrió su canal de YouTube para contar todas las anécdotas, recuerdos y experiencias que alcanzó tras convertirse en uno de los galanes de telenovelas más cotizados de los años 70, 80, 90 y principios del 2000.

La última revelación que hizo Andrés García es que estuvo a punto de morir mientras grababa una película en Hollywood. A continuación te contamos por qué la vida del actor corrió riesgo.

LA VEZ QUE ANDRÉS GARCÍA CASI MUERE EN HOLLYWOOD

A través de su canal de YouTube, Andrés García recordó algunas vivencias que tuvo con José José, pero también reveló que hace unos años atrás viajó a Hollywood para grabar dos película.

El histrión contó que hace 40 o 45 años emigró al país vecino a filmar dos cintas. En esta etapa, conoció a Tania, una chica que había posado en Playboy y con quien se enredó en un amorío.

Ante este hecho, en una ocasión realizaba una escena de su primera película en Hollywood, estaba en la alberca con su amante Tania y, súbitamente, un hombre le amenazó con pistola en mano. Sin saber qué pasaba, resultó ser que el amenazante hombre era el productor de la cinta y tenía un interés amoroso en la chica de Andrés.

Ante esto y con pistola frente a sí, no le quedó de otra que desarmar al hombre y casi ahogarlo en la alberca. Como ya es costumbre, Andrés García estuvo a punto de morir en Hollywood.

“Yo pensé que no me iban a pagar por qué casi mato al productor, pero un abogado se me acercó y me dijo que en Hollywood las cosas eran diferentes, ya que el hombre lo quiere matar, pero cuando usted termine de grabar las películas”, comentó Andrés García entre risas y finalmente dijo: “la mayoría de problemas que he tenido es por qué había una mujer de por medio”.