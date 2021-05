Andrés García supo hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento mexicano, convirtiéndose en uno de los galanes más cotizados de los años 70, 80, 90 y 2000. Si bien, ya está retirado de la actuación hace 15 años, el actor dominicano sigue dando de qué hablar y sus declaraciones siempre causan controversia.

El histrión ha construido una impecable carrera durante cuatro décadas trabajando en telenovelas, películas, series y obras teatrales. Andrés García logró dejar huella y se convirtió en una de las personalidades más queridas de México, tanto por su gran talento y carisma.

Actualmente, Andrés García tiene 79 años y pasa sus días en su mansión de Acapulco. El actor ahora brinda entrevistas a diversos medios de comunicación contando detalles poco conocidos de su vida privada y carrera profesional. En una de ellas, reveló que ha estado a punto de perder la vida. A continuación, te contamos los detalles.

Andrés García es uno de los actores más populares y conocidos en México, América Latina y entre los hispanos en los Estados Unidos. (Foto: Andrés García/ Instagram)

ANDRÉS GARCÍA Y LAS VECES QUE INTENTARON ATENTAR CONTRA SU VIDA

En entrevista con el programa “De primera mano”, Andrés García reveló que en dos ocasiones su vida estuvo en peligro. En una de ellas, a manos de un compañero de trabajo y, en otra, cuando un expolítico lo mandó a matar.

Fue la primera vez que el actor dominicano dio detalles sobre estos pasajes de su vida. Andrés García recordó cómo se enfrentó a la muerte y salió ileso de estas experiencias que lo marcaron.

Cuando Andrés García era joven trabajaba en el Hotel Hilton en Acapulco y se desempeñaba como chef. En ese entonces, casi pierde la vida por los celos de un compañero de trabajo.

“Me gustaba la mujer del cocinero. Era una mujer muy atractiva. El cocinero se dio cuenta de algo, y me anduvo correteando por todos lados con un cuchillo de cocina”, dijo en el programa de 2018.

Debito a la tensión que había entre el actor y su compañero de trabajo, el gerente del hotel decidió cambiarlo de área para terminar con el problema.

“El gerente me cambió. Yo trabajaba en la cocina. Me dijo te voy a sacar de ahí porque él te va a dar un cuchillazo o tú lo vas a matar a golpes. Me puso en la administración para evitar pleitos”, recordó el histrión.

En otra ocasión, el galán de “El privilegio de amar” contó que un exprocurador de México lo mandó a matar, tras exponerlo por su mal trabajo ante el presidente de la República Mexicana.

“Yo le descubrí que había secuestrado a un amigo mío para quitarle dinero y lo expuse ante el presidente de la República. Lo quitaron de su puesto y me mandó a matar. Me tuve que defender y terminé en la cárcel. Afortunadamente puede salir, pero me eché cuatro años de juicio teniendo que ir a firmar”, explicó Andrés García.