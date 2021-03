Andrés García es uno de los actores mexicanos más reconocidos de Latinoamérica pues, desde que comenzó su carrera allá por los años 70, supo hacerse un nombre tanto en cine, televisión y teatro. Sin embargo, pese al éxito y fama que alcanzó a lo largo de su carrera, el histrión no se ha salvado de recibir críticas y cuestionamientos por protagonizar polémicas, como fue el caso de su reacción con un programa de televisión argentino.

El popular galán de telenovelas tuvo una fuerte confrontación con la periodista argentina Marina Calabró y sus panelistas del programa “Confrontados”, luego de que Andrés García se molestó porque se sintió ofendido por supuestas burlas hacía él.

En plena entrevista con el programa argentino- que se realizó en agosto del 2020- Andrés García fue cuestionado sobre la madre de Luis Miguel, así como su relación con el cantante y la vez que presuntamente Luisito Rey le pidió ayuda para deshacerse de su esposa Marcela Basteri.

​Actualmente, Andrés García está retirado de la televisión por sus problemas de salud (Foto: Televisa)

Aunque García trató de responder a las preguntas que se le hacía en el programa “Confrontados”, desde el inicio de la entrevista todo iba mal, pues surgieron algunos problemas técnicos ya que el actor comentó que no escuchaba bien a la presentadora.

“Aquí hay mucho viento y pasan aviones y helicópteros”, dijo Andrés García. Ante esto, la conductora le pidió que se alejara de la cámara, petición que no le gustó al actor. “Te estaré oyendo a ratos sí y a ratos no”, contestó.

La irritabilidad de Andrés García se hizo más evidente cuando un perro lo interrumpió y pidió que lo callaran porque estaba en plena entrevista en vivo. Esta situación provocó la risa de los conductores por la forma en la que reaccionó Andrés García. Fue en este punto cuando todo explotó.

“¿Qué pasó, quién es el que se ríe ahí?”, preguntó Andrés García. “No, nos pareció linda la anécdota familiar de callar al perro”, explicó la conductora Calabró.

Sin embargo, Andrés García mostró su incomodidad y molestia con los panelistas del programa. “¡A mí no me gusta que se rían de mí, vámonos entendiendo! Los payasos esos que están hablando ahí... ¡Hablo en serio! ¡A esos pendejos no los quiero ahí o se acabó la entrevista! A reírse de su mamá”, dijo el actor.

Andrés Garcia fue uno de los actores que se robó los corazones del público en los 80 y 90 (Foto: Televisa)

Aunque trataron de controlarlo, el enojo de Andrés García crecía y continuó mostrando su inconformidad: “No me gusta el tono de esos payasos. ¡A reírse de su mamá! Yo soy un hombre serio. Vamos acabando esta entrevista. Córtenle. ¡Se acabó, a la chingada!”, finalizó el actor.

Tras esta tensa entrevista, Marina Calabró y los panelistas del programa “Confrontados” calificaron a Andrés García de loco, machista e incluso violento. La conductora aseguró para Teleshow que se trató de una reacción desmedida y nada lo justifica.

“Fue violento, y su reacción al final, cuando nos mandó a la chingada, o algo por el estilo, fue muy poco elegante. Si bien se refirió a mis compañeros, la que estaba en el plano y poniendo el cuerpo fui yo”, dijo Marina Calabró a Infobae.

Por su parte, Andrés García salió a explicar el motivo de su reacción durante el programa argentino. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante por Imagen Televisión, el actor explicó que su enojo fue porque los panelistas presuntamente se burlaron de la relación que él sostuvo con la también actriz argentina Mónica Guido años atrás y aseguró que él “no le permite eso a nadie”.

García también mencionó que la culpa no fue de Calabró, a quien consideró la única y “verdadera periodista”, además de recalcar que “ella estuvo perfecta en su trabajo. Ella capeó el temporal de la mejor manera y de la manera más profesional”.

“La culpa fue de los babosos de atrás que quisieron hacerse los graciosos. Ahora sí que como dicen en Inglaterra: unos pendejetes que no son nadie. Entonces, cuando ella estaba diciendo de mí, escucho y veo a dos weyes atrás como en cabina que decían “jajaja y fue pareja de Mónica Guido”, entonces ya me encabrité”, explicó García.