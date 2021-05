Desde hace muchos años, Lucia Méndez se lanzó como entrevistadora a través de YouTube y su último invitado fue el polémico Andrés García. El histrión no dudó en contar diversas anécdotas de su vida privada, pero también habló sobre la telenovela “Tú o nadie” que protagonizó con la actriz mexicana en 1985.

Ambos recordaron lo que vivieron cuando protagonizaron la telenovela de Televisa y, entre risas, la pareja protagonista de aquel melodrama habló sobre el impacto que tuvo la producción en televisión nacional.

Lucía Méndez recordó que el melodrama “paralizó el mundo” y Andrés García aseguró que Lucía ha sido una de las mejores actrices con las que trabajó.

“Yo creo que de las mejores telenovelas que se han hecho es la que hicimos tú yo. Me parece que es una de las mejores telenovelas, en español, que se ha hecho en el mundo entero. Porque aparte tú eres una actriz muy dedicada, te sabes todo, tienes muy bien preparado tu personaje. Eres extraordinariamente preparada para lo que estás haciendo, cosa que casi ya no existe. Entonces trabajar contigo es una belleza”, halagó el intérprete.

Tu o nadie, la telenovela que protagonizaron Andrés García y Lucia Méndez (Foto: Televisa)

También recordaron que en la grabación del último capítulo de la telenovela el actor quiso pegarle a José Rendón por que no le gustaba la forma de trabajar de ese director.

¿QUÉ PASÓ ENTRE ANDRÉS GARCÍA Y JOSÉ RENDÓN?

Andrés García recordó otra anécdota que ocurrió mientras trabajaban en las grabaciones de aquella telenovela. Y es que, según narró el actor, un día detuvo la grabación que se desarrollaba en el Parque Hundido, en la Ciudad de México, porque no estaba de acuerdo con cómo trabajaba José Rendón, el director. Incluso, destacó que aquel desacuerdo pudo haber terminado en los golpes.

“Ya no aguantaba las pendejadas de Pepe, era su primera novela, de ahí aprendió y de ahí se convirtió en un director más o menos, pero él en realidad no sabía, le dieron su primera novela contigo y conmigo. En realidad, le dieron un muy buen elenco de actores, lo cual es muy bueno porque en realidad el director no tiene que dirigir, pero luego quería justificar su dirección corrigiendo mi actuación, entonces le digo: ‘Tú no sabes un carajo de esto’, y por eso salimos mal”.

De nueva cuenta, el actor causó furor por enseñar su arma durante la entrevista. Aunque esta vez no la disparó, como lo hizo hace algunas semanas en entrevista con Yordi Rosado. Según explicó Andrés, tiene un arma en su poder para proteger su terreno en Acapulco, Guerrero: “Si alguien quiere meterse, que se enfrente a balazos conmigo”, concluyó.