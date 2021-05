Andrés García sigue causando polémica con los secretos mejores guardados de su vida privada. El actor puertorriqueño ha revelado que ha tenido muchas parejas, ha estado a punto de morir en varias ocasiones; pero también ha sido sincero sobre la fortaleza que tiene para superar cualquier situación por más dura que sea.

En entrevista con Yordi Rosado, el histrión ha señalado que ha vivido momentos muy difíciles y que a pesar de eso, él no se ha echado a llorar. Aunque confesó que solo en un par de ocasiones lo ha hecho, pero por lo general, la pena siempre la ha llevado por dentro.

También habló de los deseos que tiene al momento que él se vaya de esta vida y aseguró que quiere regresar al mar, cómo él lo hizo con sus padres.

LAS VECES QUE ANDRÉS GARCÍA A LLORADO

Andrés García confesó que solo dos veces en su vida ha llorado y una fue por su amigo Rodolfo de Anda. El histrión contó que su hermano del alma le avisó que no pudo superar la enfermedad que tenía, así que decidió irse a despedir de él.

“Mi hermano me dijo que le tenían que amputar la pierna y que no iba a sobrevivir, así que fui a despedirme de él y me pidió que le cuide a sus hijos. Cuando su hijo me llamó y me dijo que ya había fallecido Rodolfo, rompí a llorar, no podía parar de llorar”, comentó el actor.

También aseguró que lloró por sus padres cuando fallecieron, así que tras esto, él decidió tirar las cenizas de sus progenitores al mar de Acapulco.

Andrés García aseguró que cuando sea su turno de irse, ha pedido que sus cenizas sean tiradas al mar, ya que él asegura que todos vienen de agua.