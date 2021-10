Rodrigo González no tuvo reparos en criticar el comportamiento de Andrea San Martín luego que se revelara un polémico audio de la modelo en ‘Amor y fuego’ este lunes 18 de octubre. El conductor aseguró que la exmodelo tiene amigos periodistas a los que convence para que la defiendan.

“Los tiene ahí al frente para defenderla, pero a mí Andrea me parece indefendible”, dijo el conductor del programa de espectáculos refiriéndose a Samuel Suárez de Instarándula, quien hace unos días justificó a la influencer.

Asimismo, González mencionó que el audio de la modelo refleja a una mujer calculadora. “Revela una falta de escrúpulos absoluta y ella, claro, llama a sus amigos periodistas, a los que siempre les da nota y los convence de ello”, aseguró.

En el clip revelado en ‘Amor y fuego’ se escucha a la conductora planeando hacer quedar mal a Sebastián Lizarzaburu. Sin embargo, este audio sería del pasado, ya que ambos protagonizaron una fuerte discusión. No obstante, a pesar de ello, decidieron reconciliarse.

“Ya sabía que lo iban a destruir en mi foto última que puse. Empezaron a atacarlo y atacarlo. Como él (Sebastián) siempre dice: hace que me traten mal y llora el muy cabr**. Lo que yo hice fue dejar un rato que lo destruyan, llenar de comentarios como para hacer bulla también”, se puede escuchar en el primer fragmento del audio enviado por Andrea a su ex Juan Víctor en el 2018.

“Después de un rato borrarlos y hacerme la que ‘ay, por sobre todas las cosas, no quiero que hablen de él tampoco’ y hacerme la coju*** de m*** para que él nunca pueda decir que yo fomento esto, ¿me entiendes? esa es la idea. Al mismo tiempo con este mensaje digo prácticamente que Sebastián no le dio permiso para viajar a mi hija y la gente se indigne igual, así que por todos lados va a perder”, se le escucha decir a Andrea.

“Ha tenido el descaro de pedirme ay por favor para conciliar hoy día, para que pueda estar el 25 con su familia, que quiere llevársela (a su hija) y regresarla a la media noche. Oye qué tal con** de verdad. Yo estoy haciendo una jugada con mi abogado. Yo le he dicho que ahorita me encuentro súper mal porque estoy separada de mi hija y me estoy deshaciendo del tema diciendo que no me hostigué con esta situación porque ya estoy saturada y no quiero saber nada de temas legales”, se continúa escuchando.

En la última parte del audio, la modelo asegura que su aquel entonces expareja no tendría segundas oportunidades “No va a tener salida de nada, te lo juro de nada. No le voy a dar chance de nada nunca”.

El polémico audio ha sido publicado luego de que Juan Víctor empezara una batalla legal contra la madre de su hija con el objetivo de obtener su tutoría; sin embargo, la modelo reveló para el portal de Instarándula que no permitirá que la separen de la menor.

