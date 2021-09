Desde su estreno en 2005, la aclamada serie “Grey’s Anatomy” nos ha dejado un sin fin de historias en las que siempre recordaremos a ciertos personajes. Es el caso de Cristina Yang, papel interpretado por la actriz Sandra Oh y que a día de hoy sigue dando qué hablar, por los huecos que dejó las historias que contó su personaje a lo largo de 10 temporadas.

Cristina Yang será recordada siempre en “Anatomía de Grey” por sus ingeniosas frases, su manera sensata de encarar las situaciones y su personalidad bastante descarada. Sin embargo, esto no es lo único que sus seguidores han notado, pues durante el tiempo que fue parte del drama médico, se han podido evidenciar hasta 10 cosas que no tenían ningún sentido en la trama que narraba la intérprete.

10. SE QUEDA EN EL ALTAR

Esto ocurre a finales de la tercera temporada. Preston dejó a su novia mientras pensaba caminar por el pasillo. Previo a la boda, se sabía que Cristina no estaba de acuerdo con una ceremonia demasiada llamativa. Burke notó esto y sabía que ella no quería casarse, se disculpó y se dirigió hacia la salida. Aquí radica la inconsistencia de la historia, pues Burke sabía desde el principio que Cristina tenía sus reservas sobre el matrimonio.

Cuando Burke le propuso matrimonio a Cristina y le resultó difícil decir que sí, los seguidores de la serie ya podían suponer que la relación estaba condenada al fracaso (Foto: ABC)

9. CRUZA LAS LÍNEAS DE LA ÉTICA

En el capítulo “Ganar una batalla, perder la guerra”, Cristina muestra una reacción muy insensible cuando habla con la esposa de un posible donante de órganos, quien a priori serviría para salvar a un colega. Para muchos entendidos el hecho que Yang aborde un tema tan delicado a la ligera lo hace poco creíble y sin sentido.

8. SU AMISTAD CON CALLIE

Cristina y Callie formaron una amista que no estaba prevista luego de sus recientes rupturas. Tiempo después se fueron a vivir juntas, siendo Cristina la madrina de la hija Callie, quien se llamaba Sofía. Pero, la inconsistencia o cosa sin sentido de la historia es que cuando Callie tenía dificultades en su relación con Arizona, su amiga Cristina no aparecía por ningún lado. Por alguna razón el lazo entre ellas dos siempre fue inexistente. Todo esto ocurrió en la temporada 4.

7. SU RELACIÓN CON OWEN

Pese a que ambos personajes tenían sus diferencias muy marcadas, se juntaban y separaban constantemente, sin antes resolver sus problemas. Esto es lo raro de la historia, pues se supone que ambos eran personas inteligentes, parece que ninguno de ellos intente si quiere solucionar las cosas que los separaba.

En Grey´s Anatomy los actores Sandra Oh y Kevin McKidd dieron vida a Cristina Yang y Owen Hunt (Foto: ABC)

6. ELLA SE QUEDA EN UN HOSPITAL DONDE CONTRAJO UN TRAUMA

Es sabido que Cristina sufrió varios traumas en el hospital donde trabajaba. Es muy difícil creer que teniendo la oportunidad de no volver nunca más ahí, haya preferido seguir. Dejar que las cosas no se solucionen en un tiempo estimado, no tiene mucho sentido para su personaje.

5. LA REGRESIÓN DE SU PERSONAJE EN SUS ÚLTIMAS TEMPORADAS

En las últimas temporadas hemos visto lo inconsistente que fue el personaje de Cristina, pues intentó retroceder a las características que tenía en la primera temporada. Una mujer egocéntrica que se interpuso en la relación de Owen con Emma, pese a que sabía que con él no tenía ningún futuro. Esta narrativa va en contra de lo que proyectaba su personaje para ese entonces.

4. SU SALIDA INESPERADA

Los fanáticos argumentan que la salida del personaje de Cristina Yang fue muy bien pensada. No resulta extraño que Cristina deje a Gray Sloan para aceptar una mejor oferta de trabajo. Pero, lo que está lejos de ser creíble es que Preston Burke, después de terminar su relación, es el que le ofrece trabajo. Esto para muchos ha sido una forma de iniciar una historia entre los dos, lo cual resulta hasta increíble.

Meredith Grey se despidió de su amiga Critina Yang en la temporada 10 (Foto: ABC)

3. MEREDITH LA IGNORÓ

Que dos personajes mantengan una relación cuando uno dejó el programa, es por lo menos un desafío, aunque estos dos eran mejores amigas. Recordemos que Meredith desaparece cuando pasa la muerte de Derek. Es ahí cuando recurre a Cristina. Esto sin duda no deja de sorprender porque no se le mencionó. Es poco creíble que la distancia pudiera separar a estas hermanas, quienes tenían una amistad bien establecida.

2. NO GANÓ EL PREMIO HARPER AVERY

Cristina fue nominada al premio Harper Avery, pero, increíblemente no ganó el galardón, pues Gray Sloan pertenecía a la fundación Harper Avery, llegando a considerarse que había conflicto de intereses. Lo que resulta insólito es que 4 temporadas después Meredith ganó el mismo premio. El hospital seguía perteneciendo a la fundación, pero las reglas esta vez apoyaron a Meredith. En el programa nunca dieron una explicación a tamaña inconsistencia.

1. NADIE LA MENCIONA...COMO SIEMPRE

En la producción de “Grey’s Anatomy” parece que las 10 temporadas de Cristina pasaron desapercibidas. Tras su marcha, este personaje apenas y fue mencionado por sus compañeros de elenco. Para los seguidores ha resultado desconcertante que ni siquiera se le mencione, aunque sea por error.