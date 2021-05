“Amigos por siempre” es una telenovela infantil del año 2000 que tuvo éxito en México y varios países de Latinoamérica. La producción de Televisa protagonizada por Belinda, Martin Ricca, Ernesto Laguardia y Adriana Fonseca, se convirtió en la favorita de los escolares y los jóvenes de aquella época.

También conocida como “Amigos x siempre”, la telenovela tuvo 115 capítulos y fue producida por Rosy Ocampo. Además de Belinda, el elenco estuvo conformado por actores infantiles que se hicieron conocidos y se ganaron el corazón del público.

Entre los personajes más recordados de “Amigos por siempre” está Gilberto Sánchez-Gavito, interpretado por el actor mexicano Mickey Santana. Como ya han pasado más de 20 años desde que participó en la telenovela, hoy te contamos qué hace el intérprete en la actualidad.

"Amigos por siempre" es una telenovela infantil mexicana producida por Televisa de la mano de Rosy Ocampo en el año 2000. (Foto: TVyNovelas)

“AMIGOS POR SIEMPRE”: EL TERRIBLE ACCIDENTE QUE ALEJÓ A MICKEY SANTANA DE LA TV

Mickey Santana interpretó a Gilberto Sánchez en “Amigos por siempre”. Él era asistente del prestigioso Colegio Instituto Vidal, siendo recordado como uno de los más tímidos por su tartamudez.

El éxito de “Amigos por siempre” le permitió a Mickey Santana hacerse muy conocido en el mundo de la actuación. Es aquí donde comienza a hacerse más popular para luego quedarse con un papel que marcó su trayectoria: “Cómplices al rescate”, donde también actuó junto a Belinda.

Pese a que estaba en un buen momento de su carrera actoral, Mickey Santana decidió retirarse de los programas de televisión y el cine. Esta decisión entristeció a sus seguidores que no entendían por qué el actor se alejó por completo de la actuación.

Esta incógnita ha sido resuelta por el mismo Mickey Santana. Recientemente, el actor mexicano reveló cuál fue el motivo que lo alejó de los reflectores y otros detalles de su carrera artística.

Recientemente los medios de espectáculos mexicanos informaron que Mickey Santana decidió abrir una cuenta de OnlyFans, a través de la cual vende fotos y videos exclusivos. Y se rumoró que fue porque estaba en bancarrota.

Tras esto, Mickey Santana salió a hacer algunas aclaraciones a la prensa y a sus seguidores. El actor mexicano afirmó que no dejó su carrera como actor y que para hacer el contenido de OnlyFans se da un tiempo entre todas sus actividades.

Mickey Santana dejó claro que la única motivación para abrir su cuenta de OnlyFans fue para agradecerle a su “comunidad de consentidos y consentidas” y destinar ese dinero a quienes lo necesitan.

“Sí, es verdad, abrí mi OnlyFans. Sí soy yo, sí son mis fotos (…) las ganancias o los recursos que llegan de OnlyFans no los utilizamos, nosotros no los queremos de forma personal. Este dinero se está destinando y se destinará a diferentes instituciones que apoyan a la comunidad”, explicó el actor.

Luego, Mickey Santana reveló que estuvo alejado de la actuación durante un buen tiempo porque sufrió un grave accidente automovilístico que puso en riesgo su vida. Al actor le tomó años poder recuperarse al 100%.

“Mi carrera, es verdad que me alejé de los reflectores un tiempo. Sí, sufrí un accidente muy fuerte automovilístico en donde me volqué y salí del vehículo. Tardé años en recuperarme al 100%”, contó.

Además, aclaró que sigue activo en el mundo de la actuación pues no solo apareció en “Cómplices al rescate”, sino también en películas como “In The Time Of The Butterflies”, “Cuento de Hadas”, “¿De qué lado estás?”, “La primera noche”, entre otras.