Allisson Lozz, conocida internacionalmente por las telenovelas que protagonizó hace más de una década, dio positivo al coronavirus (COVID-19). Desde niña, la exactriz mexicana destacó por su talento y carisma frente a la pantalla en producciones como “Alegrijes y rebujos”, “Misión SOS”, “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor”, a tal punto que hasta ahora es recordada por el público.

Fue en el 2010 cuando Allisson Lozz decidió retirarse de la actuación y desde entonces no se supo nada de ella, hasta que en 2020 decidió retomar contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales. La exactriz mexicana goza del cariño del público, que aún tiene la esperanza de verla nuevamente en alguna telenovela.

Sin embargo, Allisson Lozz echó por tierra las ilusiones de la audiencia al asegurar que jamás volverá al mundo del entretenimiento. Según People en español, la joven de 28 años comentó que había decidido seguir la tradición de su familia y ser Testigo de Jehová, ahí el motivo de su alejamiento de la pantalla chica y de los melodramas.

Con su reaparición también nos enteremos que formó una familia, tiene dos hijas y está casada con Eliú Gutiérrez. Lamentablemente, ella y su esposo se contagiaron del COVID-19, así lo confirmó el programa “Hoy” de Televisa.

Allisson Lozz tiene dos hijas y está casada con Eliú Gutiérrez. (Foto: Allisson Lozz/ Twitter)

ALLISSON LOZZ Y SU ESPOSO SE CONTAGIARON DE COVID-19

Durante la sección inicial del programa “Hoy” de Televisa, se confirmó que Allisson Lozz superó el COVID-19, luego de que diera positivo junto a su esposo Eliu Gutierrez. La famosa, ahora empresaria de productos de belleza, se encuentra bien y su estado de salud es estable.

Aunque el programa no reveló dónde se contagió, sí confirmaron que Allisson tuvo que enfrentar la enfermedad mientras se encontraba en tratamientos para ayudar a su condición oftalmológica; la cual reveló hace unos meses.

Como se recuerda, Allison Lozz compartió con sus seguidores que tiene un grave problema de visión y que en dos años puede perder la vista totalmente. Asimismo, explicó que desde pequeña tiene mala visión y que esperaba el momento para poder operarse, pero no es apta para el procedimiento quirúrgico.

La ahora empresaria de productos de belleza superó el COVID y ahora se encuentra bien y su estado de salud es estable. (Foto: Allisson Lozz/ Twitter)

“Ya mis ojitos no me dan, estoy bien ciega desde muy jovencita, me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más”, reveló.

El programa de espectáculos también reveló que ni Allisson ni su familia presentaron síntomas de gravedad como consecuencia del virus. La noticia dejó tranquilos a los fanáticos de la artista que hoy vive alejada de las cámaras.

Muchas cosas han cambiado en la vida de Allison Lozz, incluido su nombre. Ahora la joven de 28 años es Allisson Gutiérrez y reside en Colorado (Estados Unidos) junto a su esposo y sus dos hijas, London Rose y Sidney. Es consultora de belleza y fotógrafa en Mary Kay.

“Muchas cosas se juntaron y por eso decido hoy abrir un poco de mi vida a todos junto con mis nuevos negocios que me tienen muy emocionada. Soy fotógrafa hace unos años y ahora estoy en Mary Kay. Muy feliz y con metas de todo tipo y sobre todo con mi familia y mi Dios Jehová”, dijo la exactriz.